دیدار تیم‌های منچستریونایتد و استون ویلا در هفته دهم لیگ برتر انگلیس با نتیجه ۴ - ۴ به پایان رسید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان استون ویلا بود.

استون ویلا بازی را طوفانی شروع کرد و آلیسون ادوارد در دقیقه ۲ دروازه شیاطین سرخ را باز کرد.

درحالی که شیاطین سرخ در شوک گل اول بودند نیکولاس جکسون در دقیقه ۴ گل دوم را به ثمر رساند تا اولدترافورد غرق در سکوت محض شود.

در ادامه منچستری‌ها فشار زیادی روی دروازه استون ویلا وارد کردند و در دقیقه ۱۶ برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کرد.

یوری تیلمانس در دقیقه ۴۴ دروازه را باز کرد تا نیمه نخست را با تساوی راهی رختکن شود.

استون ویلا در نیمه دوم نیز بازی را از ابتدا بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۴۸ جان مک گین از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کرد.

لئون گورتسکا در دقیقه ۵۳ گل چهارم را زد تا دوباره اولدترافورد غرق در سکوت شود و هواداران علیه خانواده گلیزر شعار دهند.

در ادامه شیاطین سرخ دست به آب و آتش زدند تا بار دیگر متحمل شکست خانگی نشوند و جاشوآ زیرکزی در دقیقه ۲+۹۰ موفق شد گل سوم شیاطین سرخ را بزند. در ادامه امید‌های شاگردان مایکل کریک برای تساوی بازی بیشتر شد و آن‌ها همه جانبه حمله می‌کردند تا اینکه پاتریک دورگو در دقیقه ۶+۹۰ گل چهارم و تساوی بخش تیمش را زد.

درنهایت این دیدار دیدنی و پرهیجان با تساوی  ۴ - ۴ به پایان رسید تا شیاطین سرخ با کامبکی رویایی از مهلکه شکست خانگی در اولدترافورد فرار کنند.

منچستریونایتد با کسب این تساوی خانگی ۸ امتیازی شد و در رده هجدهم جدول قرار گرفته است.

استون ویلا نیز با ۱۳ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد ، استون ویلا
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