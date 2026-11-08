باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند در صورتی که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به‌خوبی پیش برود، احتمال حمله مجدد آمریکا به ایران «بسیار بعید» خواهد بود.

ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان مدعی شد که ایران «کشوری در حال شکست» است و به همین دلیل «احتمالاً نیازی به حمله مجدد نخواهد بود».

او در عین حال گفت: «اگر لازم باشد این کار را انجام می‌دهم، اما ما ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم».

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت که ارتش این کشور در صورت شکست مذاکرات، برای ازسرگیری حملات آمادگی دارد. ترامپ با اشاره به حضور سه ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه گفت هر سه ناو در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند و مدعی شد که واشنگتن اهداف زیرساختی را در سراسر ایران شناسایی کرده است.

اخیرا خبرگزاری رویترز از ادامه رایزنی‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر و پاکستان خبر داده است. این خبرگزاری امروز (یکشنبه) گزارش داد که قطر تأکید کرده مذاکرات دو طرف متوقف نشده و تهران نیز پیشنهاد هسته‌ای خود را از طریق دوحه به واشنگتن ارائه کرده است.

همچنین شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود به نقل از مقام‌های قطری اعلام کرده است که دو طرف همچنان در حال بررسی پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها هستند و دوحه به دستیابی به توافق موقت برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها امیدوار است.

در همین حال، شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد برخی از مشاوران دونالد ترامپ معتقدند او برای اجرای یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران، تنها یک فرصت هشت‌هفته‌ای در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را به دست بگیرند، تصمیم ترامپ برای تشدید درگیری با ایران می‌تواند به آغاز تحقیقات و تصویب قطعنامه‌ای با هدف مطالبه پایان دادن به خصومت‌ها منجر شود.

منبع: الجزیره