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غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

بارش شدید باران و سرمای زمستانی در غزه، چادر‌های فرسوده آوارگان را زیر آب برده و در سایه ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های امدادی، جان یک کودک فلسطینی دیگر را گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی شدید در غرب شهر غزه موجب آب‌گرفتگی چادرهای آوارگان و از بین رفتن اندک وسایل زندگی آنان شده است. به گفته منابع فلسطینی، حدود ۷۰ هزار چادر گرفتار آب‌گرفتگی شده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، در شرایطی دشوار و بدون سرپناه مناسب با سرما دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طی یک سال گذشته نیز دست‌کم ۱۲ کودک فلسطینی بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست داده‌اند.

هم‌زمان با ادامه محاصره و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود چادر و تجهیزات امدادی، رنج آوارگان غزه تشدید شده است. در همین حال، مسئله فلسطین بیش از گذشته به یکی از موضوعات تأثیرگذار در معادلات سیاسی جهان تبدیل شده و حمایت از مردم فلسطین در تجمعات مردمی و عرصه سیاسی کشورهای مختلف گسترش یافته است.

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