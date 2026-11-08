مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان از صدور ۱۳۳ حکم سبز برای متخلفان حوزه منابع طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ -  بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۳۳ حکم سبز به‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای متخلفان و محکومان پرونده‌های تصرف و تخریب اراضی ملی در استان صادر شده است.

وی افزود: این احکام با هدف تبدیل مجازات‌های صرفاً کیفری به اقدامات عملی و مؤثر در زمینه احیا، حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی صادر می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با اشاره به آمار احکام صادرشده در ماه جاری گفت: از مجموع این احکام، ۱۵ فقره مربوط به آبان‌ماه سال جاری است.

شریفی‌پور خاطرنشان کرد: اجرای احکام سبز علاوه بر فراهم کردن فرصت جبران خسارت‌های واردشده به طبیعت، زمینه مشارکت محکومان در حفاظت از عرصه‌های ملی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست را فراهم می‌کند.

برچسب ها: محیط زیست ، کردستان ، حقوقی قضایی ، احکام جایگزین حبس ، حکم سبز ، منابع طبیعی
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