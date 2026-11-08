رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرج از ریزش سنگ و آبگرفتگی در چند نقطه از محور آتشگاه - دروان- نوجان و خوارس بر اثر بارش شدید باران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «رضا رمضانی» شامگاه یکشنبه گفت : عصر امروز در پی بارش شدید باران، شاهد ریزش سنگ در محور آتشگاه–دروان–نوجان و خوارس بودیم که بلافاصله ماموران راهداری شهرستان کرج در محل حاضر شدند و نسبت به پاکسازی مسیر و جمع‌آوری سنگ‌های ریزشی اقدام کردند

به گفته وی، بارش‌ها همچنین موجب انباشت آب در چند نقطه از محور آتشگاه شده بود که با حضور نیروهای راهداری و انجام اقدامات لازم، آب‌گرفتگی‌ها برطرف و مسیر پاکسازی شد. این محورها هم‌اکنون باز و تردد در آن‌ها جریان دارد. پلیس راه البرز نیز پیش‌تر اعلام کرده بود بارش شدید باران در تمام راه‌های ارتباطی استان جریان دارد و سطح معابر لغزنده است .

رمضانی با تأکید بر آمادگی نیروهای راهداری برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال ریزش سنگ و لغزندگی سطح جاده، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری در محورهای کوهستانی تردد کنند.

برچسب ها: ریزش سنگ ، بارش باران
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