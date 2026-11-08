باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - خرمالوی کرج از دیرباز تاکنون به دلیل کیفیت، طعم و عطر بی‌نظیر در سراسر کشور زبانزد بوده است؛ محصولی پاییزی که حالا با وجود چالش‌های فراوان آبی، همچنان سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص داده است.

سیدمحسن موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به آخرین وضعیت باغ‌های خرمالو در استان گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۰ هکتار باغ خرمالو در استان باقی مانده است و البرز از نظر عملکرد برداشت این محصول در واحد سطح، پس از استان مازندران، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و چهارباغ بیشترین سطح باغ‌های خرمالوی استان را دارند، افزود: هم‌اکنون ۲ هزار و ۲۵۰ بهره‌بردار در این حوزه مشغول به فعالیت و تلاش هستند.

چالش‌های پیش‌روی باغداران البرزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به ریشه‌های تاریخی تولید خرمالو در مناطق کرج و کن، خاطرنشان کرد: توسعه شهرنشینی، گسترش واحدهای صنعتی، بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در سال‌های گذشته، متأسفانه موجب کاهش سطح باغ‌ها و از بین رفتن بخشی از درختان کهنسال و باارزش خرمالو و دیگر محصولات باغی در استان شده است.

تولید سالانه بیش از ۱۵ میلیون اصله نهال در البرز

موسوی در ادامه به ظرفیت‌های جایگزین و نوین کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های اراضی کشاورزی، توسعه کشت گلخانه‌ای و تولید نهال‌های باکیفیت از نقاط قوت البرز است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۱۵ میلیون اصله نهال مثمر از انواع درختان میوه از جمله خرمالو در استان تولید و به سراسر کشور ارسال می‌شود.

وی در پایان با اعلام اینکه فصل برداشت خرمالو در البرز تا آذرماه ادامه خواهد داشت، پیش‌بینی کرد: باغداران زحمتکش البرزی امسال حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تن از این محصول پرطرفدار را برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

خرمالو سرشار از ویتامین‌ها، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هاست که علاوه بر ارزش غذایی بالا، جایگاه ویژه‌ای در پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن در فصل سرما دارد.