باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه گاردین در گزارشی به تحولات پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پرداخته و از آمادگی دولت دونالد ترامپ برای اتخاذ رویکردی راست‌گرایانه‌تر و تقابل با اکثریت جدید دموکرات در کنگره خبر داد.

این روزنامه نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست دادن کنترل هر دو مجلس کنگره، اعلام کرد که نتایج انتخابات، آمریکا را به عقب بازگردانده است. او در این پیام به سقوط شدید بازار‌های جهانی اشاره کرد که به افت گسترده سهام شرکت‌های فناوری آمریکا منجر شده است. ترامپ در ادامه نوشت: «اما نگران نباشید، ما بزرگ‌تر و قدرتمندتر از همیشه بازخواهیم گشت».

ترامپ به دنبال تشدید رویکرد راست‌گرایانه دولت خود

با وجود آنکه جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را از دست دادند و رأی‌دهندگان در سراسر کشور نارضایتی خود را از محور‌های اصلی برنامه جنجالی ترامپ، از جنگ ایران گرفته تا تعرفه‌های گسترده ابراز کردند، به نظر می‌رسد دولت او قصد دارد همچنان مسیر فعلی خود را ادامه دهد.

به طور مثال، استیون میلر، مشاور تندرو رئیس‌جمهور آمریکا قرار است روز دوشنبه کار خود را به‌عنوان رئیس دفتر کاخ سفید آغاز کند. ارتقای جایگاه میلر این انتظار را تقویت کرده است که ترامپ قصد دارد سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در زمینه مقابله با مهاجرت را تشدید کند، به مناقشات فرهنگی دامن بزند و از دادن امتیاز به اکثریت جدید دموکرات در کنگره خودداری کند.

ترامپ همچنین روز شنبه اعلام کرد که از دانا وایت، رئیس سازمان مسابقات هنر‌های رزمی ترکیبی (یو‌اف‌سی) برای تصدی سمت سخنگوی کاخ سفید دعوت کرده است؛ سمتی که از زمان خروج کارولین لیویت از دولت در تابستان گذشته، عملاً بدون مسئول باقی مانده است. کیتی زکریا که در ابتدا جایگزین لیویت شده بود، تنها پنج روز در این سمت دوام آورد.

دن ابرهارت، از حامیان مالی ترامپ و مدیر اجرایی حوزه انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز درباره این انتصاب گفت: «این اقدام نشان می‌دهد که دولت در دو سال پایانی، رویکردی تهاجمی و شبیه به جنگیدن از داخل یک پناهگاه را در پیش خواهد گرفت».

ترامپ همچنین دموکرات‌هایی را که قصد دارند بر عملکرد دولت و خانواده او نظارت کنند، تهدید کرده و اعلام کرد به وزارت دادگستری آمریکا دستور داده است فعالیت‌های آنها را «بررسی کند». تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، روز یکشنبه در برنامه «استیت آو د یونیون» شبکه سی‌ان‌ان گفت که ممکن است تحقیقاتی در این زمینه انجام شود.

بلانش بدون آنکه مشخص کند چه جرایمی را به دموکرات‌ها نسبت می‌دهد، مدعی شد جمهوری‌خواهان با تهدید‌هایی «خطرناک» روبه‌رو شده‌اند. او گفت: «باید حد و مرزی تعیین کرد».

دموکرات‌ها از آغاز تحقیقات درباره متحدان ترامپ خبر می‌دهند

دموکرات‌ها به‌روشنی اعلام کرده‌اند که استیون میلر و ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و متحد نزدیک ترامپ، هدف تحقیقات کنگره قرار خواهند گرفت.

رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا که قرار است ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، گفت تحقیقات این کمیته نقش ماسک در اخراج گسترده کارکنان دولت فدرال و نقش میلر در سیاست‌های مهاجرتی ترامپ را بررسی خواهد کرد.

همچنین جیمی راسکین، نماینده دموکرات که احتمالاً ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را بر عهده می‌گیرد، خواستار دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت‌های تجاری جرد کوشنر، داماد ترامپ و دونالد ترامپ جونیور، پسر او شده است.

البته باید اشاره کرد که با وجود پیروزی حزب دموکرات، اختلاف‌نظر‌هایی درون این حزب درباره رهبران آینده کنگره نیز وجود دارد. چاک شومر قرار است رهبر اکثریت سنا شود و حکیم جفریز نیز گزینه اصلی ریاست مجلس نمایندگان است.

با این حال، آدام همیلتون، سناتور منتخب دموکرات از کانزاس، شومر را چهره‌ای اختلاف‌برانگیز توصیف کرد و خواستار حضور فردی با ایده‌های تازه شد که بتواند به جای ایجاد شکاف، مردم را متحد کند.

در همین حال، زهران ممدانی، شهردار نیویورک روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت نامزد‌های دموکرات با طرح سیاست‌هایی که قرار بود «زندگی مردم را تغییر دهد» به پیروزی رسیدند.

ممدانی گفت: «در مقطع کنونی شاهد وضعیتی هستیم که آمریکایی‌های طبقه کارگر به‌روشنی نشان داده‌اند از انتظار کشیدن خسته شده‌اند. آن هم در شرایطی که شاهد ظهور نخستین تریلیونر جهان، یعنی ایلان ماسک هستیم».

منبع: گاردین