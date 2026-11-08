سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ۲۹ بازیکن را برای برگزاری ۲ دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق به اردو فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ٢٩ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی فوتبال عراق دعوت کرد.

این مسابقات از ٢٢ تا ٢۶ آبان در شهر بصره و با حضور تیم‌های ملی ایران، عراق، فلسطین و لبنان برگزار می‌شود و تیم ایران به ترتیب در روزهای ٢٣ و ٢۶ آبان به مصاف تیمهای ملی فلسطین و عراق می‌رود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

سید پیام نیازمند، حبیب فرعباسی، محمد خلیفه، ادیب زارعی، علی نعمتی، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، محمد قربانی، سامان فلاح، امین حزباوی، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، جعفر سلمانی، امیرمحمد رزاقی‌‌نیا، امید نورافکن، جواد حسین‌نژاد، سعید عزت‌اللهی، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، افشین صادقی، امیرحسین فارسی، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده، محمد مهدی محبی، سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری.

بازیکنان دعوت شده باید فردا پیش از ساعت ١٢ ظهر با در دست داشتن گذرنامه خود را در هتل المپیک به کادر تیم ملی معرفی کنند.

بر اساس اعلام کادر فنی، علیرضا بیرانوند بدلیل ریسک مصدومیت و تشخیص کادر پزشکی تحت نظر کادر پزشکی خواهد بود.

 همچنین با توجه به تعامل و هماهنگی میان سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، مقرر شد تعدادی از بازیکنان در اردوی تیم ملی بزرگسالان و تعدادی دیگر در اردوی تیم امید حضور داشته باشند.

 بر همین اساس، ابوالفضل کوهی، پوریا شهرآبادی، مبین دهقان و یوسف مزرعه و مسعود محبی در اردوی پیش‌رو در اختیار تیم ملی امید خواهند بود. این بازیکنان همچنان تحت نظارت و ارزیابی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان قرار دارند و عملکرد آنان برای حضور در اردوهای آینده تیم ملی بزرگسالان مورد توجه خواهد بود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی ، فیفادی
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