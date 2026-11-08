نخستین‌ دوره مسابقات سوارکاری پرش با اسب مازندران در شهرستان آمل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در اولین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان مازندران، ۴۳ سوارکار در ۶ بخش و رده سنی در باشگاه پیدکو آمل رقابت کردند.

اتفاقی تاریخی به همت سید بشیر جعفری نخستین دوره مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان مازندران پس از تأسیس هیأت سوارکاری استان در سال ۱۳۸۲، با کیفیتی مطلوب برپا شد

رویدادی مهم که مازندران را به نخستین استان شمالی کشور تبدیل کرد که میزبان مسابقات قهرمانی استانی پرش با اسب شده است.

در پایان اولین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان مازندران، نفرات برتر بدین شرح معرفی شدند؛

رده نونهالان:

مقام اول: مزدا امینی با اسب بالدی

مقام دوم: کیانا مهرابی با اسب آلیشیا

مقام سوم: رهام علی‌نژاد با اسب لاکی جان

رده نوجوانان:

مقام اول: رضا عمرانی با اسب سحرناز

مقام دوم: کوثر غریب با اسب چسلی

مقام سوم: سینا مطلبی با اسب گیتو بوی

بخش مالکان:

مقام اول: محمد صالح سرایی با اسب بری ال

مقام دوم: رضا شیخ‌الملوکی با اسب کانفیدنت

بخش اسب‌های زایچه ایران:

مقام اول: رضا عمرانی با اسب پارکو

مقام دوم: حسن ملا محسن با اسب سان فایر

مقام سوم: علیرضا رباط با اسب یونیکا

رده اسب‌های جوان ۵ و ۶ ساله:

مقام اول: رضا شیخ‌الملوکی با اسب مای دریم کچر

مقام دوم: سینا مطلبی با اسب گیتو بوی

رده بزرگسالان:

مقام اول: یوسف اونق با اسب رباط یونیک

مقام دوم: سام محسن‌پور با اسب گیبر

مقام سوم: رضا جلالی با اسب میسی‌سی‌پی

در مراسم اهدای مدال به نفرات برتر این مسابقات، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره کل، سید بشیر جعفری رئیس هیات سوارکاری استان و حجت الله یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان آمل و دیگر مسئولان حضور داشتند.