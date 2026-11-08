فرماندار منتخب فلوریدا با اشاره به تأثیر جنگ ایران بر افزایش قیمت بنزین، گفت این درگیری در حال پایان یافتن است و قیمت‌ها به‌زودی کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بایرون دونالدز، فرماندار منتخب جمهوری‌خواه فلوریدا و متحد نزدیک دونالد ترامپ می‌گوید که جنگ با ایران «در حال پایان یافتن است».

او در گفت‌و‌گو با شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت: «مهم‌ترین چیزی که برای ایالت و کشورمان می‌خواهیم، کاهش قیمت بنزین است. این درگیری در حال پایان یافتن است. خواهیم دید که قیمت بنزین با سرعت بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند».

وقتی از او پرسیده شد که آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلب اعتماد رأی‌دهندگان باید مسئولیت وضعیت اقتصادی را بپذیرد، پاسخ داد: «قطعاً. اگر به نتایج انتخابات نگاه کنید، آنها خودشان گویای همه‌چیز هستند. قیمت بنزین و مواد غذایی دغدغه همه مردم بود».

اظهارات این مقام جمهوری‌خواه در حالی بیان می‌شود که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که هفته گذشته برگزار شد، با شکست سنگین جمهوری‌خواهان و پیروزی دموکرات‌ها همراه بود. نتیجه این انتخابات، کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفت و زمینه را برای افزایش فشار بر دولت ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او فراهم کرد.

در همین حال، گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله بالا رفتن قیمت بنزین و مواد غذایی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از مهم‌ترین عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان و شکست جمهوری‌خواهان عنوان شده است. 

ترامپ پس از اعلام نتایج انتخابات، نقش جنگ ایران در شکست حزب خود را پذیرفته و یک روز پس از آن، در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اذعان کرد: «فکر می‌کنم بخشی از آن به ایران مربوط بود».

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت بنزین ، فرماندار فلوریدا ، دولت ترامپ
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