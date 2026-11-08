در هفته ششم گروه سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور، شاهین آمل به پیروزی دست یافت و تیم‌های پاسارگاد نور، نود آمل و توپکا مازندران نتیجه را به حریفان واگذار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شاهین آمل با یک گل موفق به شکست دادن پاسارگاد نور شد و نود آمل و توپکا مازندران هم به ترتیب با نتایج ۳ بر ۱ و یک بر صفر مقابل تیم‌های مشهدی نسل جوان و رابیا شکست خوردند.

مهدی رضایی در شهرآورد مازندرانی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور، تک گل پیروزی بخش شاهین آمل را به ثمر رساند.

در فاصله یک هفته تا پایان دور رفت مرحله مقدماتی گروه سوم لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور، شاهین آمل با ۱۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

توپکا مازندران با ۸ امتیاز، تیم چهارم جدول رده بندی مسابقات است.

پاسارگاد نور با یک امتیاز کمتر جایگاه پنجم جدول را در اختیار دارد.

نود آمل با ۲ امتیاز در انتهای جدول گروه سوم رقابت ها ایستاده است.

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، فوتبال
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