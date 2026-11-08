سرمربی تیم ملی فوتبال امید ۳۰ بازیکن را به اردوی تدارکاتی فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امید از ۱۸ تا ۲۶ آبان ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

یحیی گل محمدی، سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مرتضی فاضلی (تراکتور)

عباس حبیبی، امجد کوچکی، پوریارفیعی (سپاهان اصفهان)

محمد مرتضوی (ذوب آهن اصفهان)

محمد حسین صادقی و پوریا شهرآبادی (پرسپولیس)

مهدی قائدی حیدری (استقلال تهران)

محمد گندمی (نیروی زمینی)

یوسف مزرعه و عرشیا باقری (فولاد خوزستان)

مهدی موسوی و ابوالفضل جامعی قمصری (استقلال خوزستان)

ابوالفضل موردی (فجر شهید سپاسی)

محمد مهدی منصوری، سینا معظمی تبار و امیر رضا کرمی (شمس آذر قزوین)

محمد علی شکیبا (گل گهر سیرجان)

ضرغام سعداوی (ملوان بندر انزلی)

مسعود محبی (خیبر خرم آباد)

علیرضا آراسته و ابوالفضل کوهی (نساجی مازندران)

مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیر حسین امانی پور و امیر محمد کریمی (آلومینیوم اراک)

مبین دهقان (الوحده امارات)

آرشا شکوری و حمیدرضا فیروزی (لوسیل قطر)