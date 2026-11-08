باشگاه خبرنگاران جوان –استان گیلان در ایام فاطمیه امسال نیز با میزبانی از پیکر‌های پاک ۸ شهید گمنام دوران ۸ ساله دفاع مقدس عطرآگین شده است. مراسم استقبال از این شهدای گرانقدر شامگاه امشب (یکشنبه ۱۷ آبان ماه) با حضور مردم شهیدپرور رشت در میدان شهدای ذهاب شهرداری این شهر، زیر باران رحمت الهی برگزار شد.

بنا بر اعلام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان، از مجموع شهدای گمنامی که وارد استان شده‌اند، پیکر مطهر ۳ شهید در نقاط تعیین شده در این استان خاکسپاری می‌شود. پیکر مطهر یک شهید در محوطه موسسه فرهنگی آموزشی گوهرشاد رشت، شهید والامقام دیگر در محوطه مجتمع ورزشی عضدی رشت و سومین مهمان شهید گیلانیان هم در پارک بخش ماکلوان شهرستان فومن به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین آیین وداع با این شهدای خوشنام ساعت ٢١ پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار خواهد شد و مراسم تشییع پیکر‌های شهدا نیز صبح جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت خانم حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان شهدای ذهاب به سمت مصلای رشت برگزار می‌شود.