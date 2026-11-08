مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی‌ گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس روستایی استان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه به دلیل هشدار سطح نارنجی هواشناسی غیرحضوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی روز یکشنبه اظهار کرد: فعالیت همه مدارس شهری و روستایی شهرستان مرزی رازوجرگلان نیز غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی و حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان و بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اتخاذ شده است.

فعالیت مدارس شهری سایر شهرستان‌ها حضوری است

گودرزی یادآور شد: فعالیت مدارس شهری در مراکز سایر شهرستان‌های خراسان‌شمالی به‌صورت حضوری خواهد بود.

پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از آماده‌ باش اعضای ستاد مدیریت بحران استان با ۴۰۰ تیم عملیاتی در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خبر داده‌ بود.

منبع ایرنا 

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، بارش باران
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مدارس روستایی خراسان‌شمالی فردا دوشنبه غیرحضوری شد
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