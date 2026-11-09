امیر قلعه نویی نفرات جدیدی را به تیم ملی فوتبال دعوت کرده است و خبری از چند بازیکن مسن و باتجربه در فهرست جدید نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - لیست جدید تیم ملی فوتبال برای حضور در تورنمنت بصره در حالی از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی اعلام شده است، که شاهد تغییرات گسترده و عدم دعوت از چند بازیکن با تجربه و مسن هستیم.

بررسی فهرست جدید تیم ملی فوتبال نشان می‌دهد که امیر قلعه نویی برای اردوی آبان ماه و مسابقات پیش رو در بصره، تغییر قابل توجهی در سیاست دعوت از بازیکنان ایجاد کرده است؛ اما نکته مهم این است که این تغییرات، دست کم براساس توضیحات رسمی فدراسیون فوتبال، به معنای پایان حضور بازیکنان با تجربه در تیم ملی فوتبال نیست.

اعلام لیست جدید تیم ملی فوتبال یکی از متفاوت‌ترین انتخاب‌های امیر قلعه نویی در دوران حضورش در تیم ملی را رقم زده است؛ فهرستی که در آن خبری از تعدادی از نام‌های با سابقه و همیشگی فوتبال ایران نیست و در مقابل فرصت بیشتری برای حضور بازیکنان جوان فراهم شده است.



مهدی طارمی، شجاع خلیل زاده، احسان حاج صفی، علیرضا جهانبخش و سامان قدوس از جمله بازیکنانی هستند که در فهرست جدید تیم ملی فوتبال حضور ندارند. در مقابل، بازیکنانی مانند کسری طاهری، دنیس درگاهی، اسماعیل قلی زاده، افشین صادقی، امیر حسین فارسی و امیر محمد رزاقی نیا فرصت حضور در اردوی تیم ملی را پیدا کرده‌اند.

البته جوانگرایی قلعه نویی به معنای کنار گذاشتن کامل نسل قبلی نیست. حضوربازیکنانی مانند سردار آزمون، سعید عزت اللهی، محمد محبی و امید نورافکن نشان می‌دهد که سرمربی تیم ملی همچنان به ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان اعتقاد دارد.

جوانگرایی با یک تبصره مهم

نکته قابل توجه در این فهرست، توضیح رسمی فدراسیون فوتبال درباره غیبت ستاره‌های باتجربه است. فدراسیون فوتبال تاکید کرده که غیبت این بازیکنان صرف مربوط به اردوی فعلی است و به معنای تغییر جایگاه و نقش آنها در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.

به عبارت دیگر کادر فنی تیم ملی قصد دارد از فرصت مسابقات پیش رو برای ارزیابی بازیکنان جوان استفاده کند؛ تصمیمی که می‌تواند به شناخت بیشتر از نسل جدید فوتبال ایران کمک کند، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه قطعی تغییر نسل در تیم ملی دانست.

آیا قلعه نویی دوباره به همان ترکیب قبلی برمی گردد؟

این مهم‌ترین پرسش درباره فهرست جدید تیم ملی فوتبال است. واقعیت این است که نشانه‌های موجود، احتمال بازگشت بخشی از بازیکنان باتجربه به اردو‌های بعدی را منتفی نمی‌کند. حتی توضیح رسمی فدراسیون فوتبال نیز بر همین موضوع تاکید دارد.

قلعه نویی در سال‌های گذشته بار‌ها ار بازیکنان باتجربه در مسابقات مهم استفاده کرده و حالا باید دید آیا عملکرد جوان‌ها در بازی‌های پیش رو می‌تواند معادلات انتخاب بازیکنان را تغییر بدهد یا نه!

نکته مهم این است که دعوت از یک بازیکن جوان به تیم ملی با اعتماد عملی به او تفاوت دارد؟ اگر این بازیکنان در تورنمنت بصره فرصت بازی پیدا کنند و بتوانند توانایی خود را نشان بدهند، ممکن است در ادامه نیز جایگاهشان را حفظ کنند. اما اگر صرفا به حضور در فهرست و نیمکت نشینی محدود شوند، نمی‌توان از این اتفاق به عنوان یک پروژه واقعی جوانگرایی یاد کرد.



تورنمنت بصره؛ آزمون جوان‌ها یا استراحت ستاره ها؟

مسابقات پیش رو فرصتی برای محک زدن بازیکنانی است که تاکنون فرصت کمتری برای حضور در تیم ملی فوتبال داشته‌اند. ایران قرار است ۲۳ آبان به مصاف فلسطین برود و ۲۶ آبان نیز برابر عراق قرار بگیرد. این ۲ مسابقه می‌تواند مشخص کند کدام یک از چهره‌های جدید توانایی تبدیل شدن به مهره‌های ثابت تیم ملی را دارند.



در نهایت، شاید مهم‌ترین مسئله نه غیبت چند ستاره در یک فهرست، بلکه اتفاقی باشد که پس از پایان این اردو رخ می‌دهد. آیا قلعه نویی به جوان‌هایی که دعوت کرده اعتماد خواهد کرد و به آنها فرصت حضور در ترکیب اصلی تیم ملی را می‌دهد یا با بازگشت به مسابقات مهمتر دوباره همان چهره‌های آشنا را در ترکیب تیم ملی قرار خواهد داد.

جوانگرایی در تیم ملی قطعی نیست

فهرست جدید تیم ملی را باید بیش از آنکه اعلام پایان دوران بازیکنان باتجربه بدانیم، فرصتی برای ارزیابی نسل جدید فوتبال ایران تلقی کنیم. فدراسیون فوتبال هم صراحتا اعلام کرده که غیبت باتجربه‌ها موقتی است و به معنای تغییر جایگاه آنها در برنامه‌های آینده نیست؛ بنابراین آزمون واقعی جوانگرایی قلعه نویی نه در زمان اعلام فهرست، بلکه در اردو‌های بعدی و به ویژه تصمیم او برای استفاده از جوان‌ها در مسابقات مهم خواهد بود. اگر این بازیکنان پس از بازگشت ستاره‌های قدیمی همچنان در فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را داشته باشند، می‌توان از آغاز یک تغییر نسل صحبت کرد؛ در غیر این صورت، جوانگرایی بصره ممکن است تنها یک تجربه مقطعی باقی بماند.