پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید که بازیکنان سرخپوش در حد لیگ دسته یک بازی می‌کنند و این زنگ خطری برای تارتار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره شکست سرخپوشان برابر تیم فجرشهید سپاسی اظهار کرد: من قبلا هم گفته بودم که  فجر تیمی نیست که از اشتباه دفاع پرسپولیس بگذرد و قطعا بازیکنان این تیم جوان هستند و می‌آیند خودشان را به تیم‌ های  بزرگ نشان بدهند و بازی کردن مقابل چنین تیم‌هایی سخت است. ضمن اینکه پرسپولیس پلن حمله دیگری ندارد و علیپور عملا از فوتبال تهاجمی خارج شده است. سرگیف اصلا چارچوب را گم کرده است و خیلی از بازیکنان پرسپولیس شرایط فنی شان ایده آل نیست.  

استحکام دفاعی پرسپولیس از هم پاشیده شده بود

شافعی گفت: پرسپولیس برابر فجر بدون برنامه و سردرگم بازی کرد. اول اینکه استحکام خط دفاعی اش به طور کامل از هم پاشیده شده بود و بازیکنان شرح وظایف دفاعی خود را به خوبی انجام ندادند. ضمن اینکه ارتباط بین خطوط ۳ گانه سرخپوشان اصلا شرایط خوبی نداشت و خط هافبک اصلا خط حمله اش را نمی‌دید و خط دفاع هم  با خط هافبک فاصله داشت. به نظرم پرسپولیس خیلی بد و مبتدی بازی کرد و این زنگ خطری برای این تیم و مهدی تارتار است. نمی‌دانم سرمربی پرسپولیس عیب یابی می‌کند یا نه! اصلا بازیکنان شرح وظایف را رعایت نمی‌کنند.  

جنگندگی در بین بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد 

او درباره اینکه ساختار دفاعی پرسپولیس را در دریافت گل‌ها را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: فضای دفاع پرسپولیس آن قدر باز بود که بازیکنی مثل پهلوان از خط هافبک پیشروی کرد و تک به تک با دروازه بان شد و گل زد.   خط دفاع پرسپولیس در  زمان دریافت گل دوم هم بدتر از گل اول عمل کرد. به نظرم پرسپولیس با این خط دفاع کار سختی پیش رو دارد. ضمن اینکه بقیه پست‌ها هم شرح وظایف خود را انجام نمی‌دهند و مشارکت نمی‌کنند و جنگندگی در بین بازیکنان  تیم وجود ندارد. پرسپولیسی‌ها اصلا پرس نمی‌کردند و از آمادگی به دور بودند و به نظرم ایراد سرخپوشان را باید در بعد دیگری پیگیری کنیم.  

پرسپولیسی‌ها بازی معمولی در حد دسته یک ارائه کردند

شافعی تصریح کرد: نبود خدابنده لو و باکیچ در میانه زمین به طور کامل پرسپولیس را از حالت نرمال و هماهنگی در خط هافبک دور کرده بود. مهاجمان هم به خوبی تغذیه نشدند و هافبک هم توپی از حریف نمی‌گرفت تا طراحی حمله کند. به نظرم پرسپولیسی‌ها بازی معمولی در حد دسته یک ارائه کردند و  شاهد حضور یکسری از بازیکنان بی کیفیت که شرح وظایف عادی هم نداشتند در زمین مسابقه بودیم. واقعا تارتار باید تدبیر دیگری را بیاندیشد و بازیکنان را توجیه کند که در چه تیمی بازی می‌کنند و چه پیراهنی پوشیده‌اند و این پیراهن تن بزرگان فوتبال ایران بوده و قهرمانی‌های متعددی با این تیم آوردند.  

تغییرات متعدد باعث شده که مهاجمان از  چارچوب شناسی دور شوند 

پیشکسوت  پرسپولیس درباره اینکه سرگیف مهاجم ازبکستانی موقعیت تک به تک را به راحتی از دست داد، گفت: به نظرم تغییر مداوم خط حمله باعث شده که مهاجمان عملکرد خوبی نداشته باشند. البته علیپور اکثر بازی‌ها فیکس بوده است، اما سرگیف و بعضا اضافه شدن عمری، بیفوما و اورونوف در بازی‌ها  و تغییرات متعدد در خط حمله باعث شده که مهاجمان از چارچوب شناسی و موقعیت سنجی خود دور شوند. سرگیف هم بازیکن بدی نیست، اما آن قدر از شرایط آمادگی و ترکیب پرسپولیس دور بوده است که کاملا اعتماد به نفس خود را از دست داده است. این بازیکن خیلی کار دارد تا به شرایط آرمانی برسد، چون بازیکنی با این سن و سال توپ‌های مرده را به راحتی از دست بدهد نشان می‌دهد که اعتماد به نفسش در شرایط بدی قرار دارد.  

سرخپوشان با این شرایط از مربع قهرمانی دور می‌شوند

او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس در این شرایط می‌تواند موفق باشد و صدر جدول هم از دست داد، گفت: مهمتر از اینکه پرسپولیس جایگاه خود را از دست داد، تیم‌های تراکتور، استقلال و سپاهان دارند امتیاز می‌گیرند. سرخپوشان با این شرایط از مربع قهرمانی دور می‌شوند و این دور شدن مورد پسند هواداران نیست و هواداران قهرمانی‌های ۸ ساله با پرسپولیس دارند و  تارتار باید حداقل یک جام با پرسپولیس بگیرد. هواداران انتظار بالایی از تارتار دارند، چون روی نیمکت پرسپولیس مربیان بزرگی نشسته بودند. امیدوارم تارتار سریعترین راه را برای رسیدن به شرایط آرمانی را پیدا کند.  

شافعی درباره اینکه هواداران پرسپولیس شعار‌هایی علیه مهدی تارتار دادند، بیان کرد: هواداران پرسپولیس تعارف ندارند و شعار‌هایی علیه  مربیان بزرگ‌تر و اسم و رسم دارتر هم  دادند و انتظار قهرمانی از آنها داشتند. به نظرم هوادار حق دارد و باید سریع انتظار هوادار را برآورده کنیم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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