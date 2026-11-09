باشگاه پرسپولیس قصد دارد با تایید مهدی تارتار، مربی جدیدی را به جمع کادر فنی سرخپوشان اضافه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در جلسه هیئت مدیره سرخپوشان حضور یافت که مدیران باشگاه از او خواستند که کادر فنی خود را تقویت کند.  

به هر حال هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس معتقدند که دستیاران تارتار در مقاطع حساس بازی آن قدر تجربه و بار فنی ندارند که بتوانند به سرمربی سرخپوشان در باز کردن گره بازی کمک کنند به خاطر همین مدیران باشگاه قصد دارند مربی خارجی به ترکیب کادر فنی اضافه کنند تا این مربی  بتواند به تارتار در بازی های آینده کمک کند. 

تارتار  نیز در جلسه  هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد طی چند روز آینده نظر نهایی خود را درباره انتخاب یک مربی جدید و اضافه شدن او به کادر فنی به مدیران باشگاه اعلام خواهد کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، کادر فنی پرسپولیس
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