باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت گزارش استان ها
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم

مه‌گرفتگی صبح امروز در شیراز، پس از بارندگی روز گذشته، جلوه‌ای متفاوت و پاییزی به شهر بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این پدیده جوی با ایجاد مناظری زیبا، زیبایی‌های طبیعی شهر شیراز را در هاله‌ای از مه به تصویر کشیده است.

مطالب مرتبط
جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
young journalists club

آماده‌باش آرامستان‌های شیراز برای بارندگی‌های شدید/بررسی میدانی سیستم‌های هدایت آب در بهشت احمدی

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
young journalists club

وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق مهم‌ترین پدیده جوی قم

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۷۳۱

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۶۸۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم
۵۸۲

آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
۵۷۰

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم
۵۲۲

فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha