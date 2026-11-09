آغاز پایش مصرف گاز در ادارات و مراکز عمومی و تجاری کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی بنده‌مرادی در نشست مشترک شرکت گاز استان کردستان با ستاد انرژی استان، بسیج ادارات، اصناف و محلات که با هدف فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برگزار شد، اظهار کرد: گاز طبیعی از مهم‌ترین زیرساخت‌های استمرار فعالیت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود و مصرف بهینه آن یک وظیفه همگانی است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت گسترده مردمی و ضرورت کمک به دولت، برنامه‌ریزی مدون و ایجاد سازوکار هماهنگ در سطح استان، شهرستان‌ها، بخش‌ها و محلات می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی، مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی، کاهش هدررفت و ارتقای بهره‌وری داشته باشد.

مسئول ستاد تخصصی بسیج، کمک به دولت در ارائه خدمات، اصلاح الگوی مصرف و افزایش تاب‌آوری مردم را از اهداف تشکیل این ستاد عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بسیج در رده‌ها و بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه مشارکت گسترده مردم در مدیریت مصرف انرژی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان نیز با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه بسیج در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بهره‌گیری از ظرفیت گسترده بسیج در تمامی رده‌ها برای فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف بهینه گاز طبیعی است.

احمد فعله‌گری افزود: برای تأمین پایدار انرژی و گرمایش منازل مسکونی در فصل زمستان، لازم است همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه با مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا زمستان امسال با کمترین دغدغه سپری شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از برنامه‌های ابتکاری و اثربخش در حوزه فرهنگ‌سازی اضافه کرد: مصرف بهینه گاز طبیعی باید به‌عنوان یک وظیفه ملی در میان مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با ارائه آماری از زیرساخت‌های گازرسانی استان بیان کرد: طول شبکه‌های گازرسانی کردستان ۱۳ هزار و ۸۴۲ کیلومتر، تعداد انشعابات ۳۱۱ هزار و ۲۶ مورد و شمار مشترکان ۶۷۲ هزار و ۸۴۵ مشترک است.

فعله‌گری با اشاره به سهم بالای بخش خانگی از مصرف گاز در فصل زمستان گفت: بیش از ۸۱ درصد مصرف گاز استان در این فصل به مشترکان بخش خانگی اختصاص دارد و بر همین اساس، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی برای مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی آگاه‌سازی درباره شرایط ناترازی گاز، توانمندسازی کارکنان در زمینه مصرف بهینه و ایمن، افزایش مشارکت و دغدغه‌مندی شهروندان نسبت به ارزش گاز طبیعی و ارتقای سطح دانش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشترکان را از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این طرح برشمرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین به تشریح برنامه‌های مدیریت مصرف در سال جاری پرداخت و گفت: پایش مستمر مصرف گاز ادارات، اجرای طرح ملی «همیار گاز»، طرح «مهر بانو» با هدف ترغیب بانوان به مشارکت در مدیریت مصرف، استفاده از ظرفیت مناسبت‌های ملی و مذهبی، حضور کارشناسان در برنامه‌های صداوسیما و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

در ادامه این نشست، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و دیگر اعضای حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی مطرح کردند.

اعضای حاضر، بسیج را به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی کشور و برخوردار از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در محلات، ظرفیتی مؤثر برای آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی دانستند و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف گاز تأکید کردند.

در پایان این نشست، اعضای ستاد تخصصی بسیج از مانور اکیپ‌های پایش گاز طبیعی شرکت گاز استان کردستان بازدید کردند و آغاز عملیات پایش مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی، مراکز عمومی و تجاری استان به‌صورت رسمی اعلام شد.

منبع:شرکت گاز استان