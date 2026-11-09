\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u06af\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0634\u062f\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u06a9\u067e\u0633\u0648\u0644 \u06af\u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n