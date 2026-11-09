باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

در پی آتش‌سوزی در میدان گازی کورمور، نگرانی شهروندان اقلیم کردستان از کمبود انرژی منجر به هجوم گسترده آنها به مراکز فروش کپسول گاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود در پی بحران انرژی ناشی از آتش‌سوزی میدان گازی، به شدت به مراکز توزیع کپسول گاز مراجعه کردند.

مطالب مرتبط
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
young journalists club

وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پارلمان اقلیم کردستان عراق+ فیلم

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
young journalists club

تجار ایران و اقلیم کردستان عراق سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
young journalists club

آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۷۳۱

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۶۸۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم
۵۸۲

آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
۵۷۰

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم
۵۲۲

فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha