رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت هنرمند ارجمند و متعهد زنده نام کوروش زارعی را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

عزیمت هنرمندی به‌یادماندنی از جهان، که سالیان دراز با سرمایه جان شیفته در میدان ارزش‌های قدسی و اصالت‌های آیینی ایستاده بود، داغی گران بر دل جامعه فرهنگ و رسانه است.

زندگی هنری مرحوم کوروش زارعی جلوه‌ای رسا از تلفیق فرهنگ اصیل و تعهد برخاسته از دل و جان بود. او در سنگر تئاتر مقاومت، تعزیه و روایت‌های فاخر دینی‌ای، چون «یوسف پیامبر» و «مختارنامه» و آثار متعدد در تلویزیون، سینما و تئاتر و نیز سکان‌داری هنر‌های نمایشی در حوزه هنری، تنها یک بازیگر، کارگردان یا مدیر فرهنگی نبود؛ بلکه دیده‌بانی هوشیار و خادمی بی‌ادعا بود که با هر قدم و هر قلم، خلوص نیت و ایمان درونی‌اش را به تماشای مخاطب می‌گذاشت. ازهمین‌رو، کارنامه درخشان آن زنده‌یاد در اعتلای تئاتر دینی و مردمی، میراثی ماندگار است که هرگز از جریده افتخارات این سرزمین پاک نخواهد شد

این‌جانب فقدان این هنرمند ارجمند و خادم اهل‌بیت علیهم‌السلام را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و همکاران گرامی‌ام تسلیت عرض کرده، از پیشگاه پروردگار مهربان برای آن فقید سعید، غفران واسعه و آرامش ابدی و برای بازماندگان شکیبایی توأم با پاداش الهی مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: رسانه ملی ، کوروش زارعی
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