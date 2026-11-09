رئیس پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس پس از بهبود شرایط جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی روز دوشنبه با اشاره به انسداد چندساعته جاده قدیم چالوس به دلیل بارش باران و احتمال ریزش سنگ، اظهار کرد: این محدودیت با هدف حفظ ایمنی مسافران اعمال شده بود که با بهبود شرایط جوی، تردد در این محور به‌صورت دوطرفه از سر گرفته شد.

وی افزود: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، همچنان مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در سایر محور‌های شمالی کشور گفت: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما محور‌های شمالی با بارش باران همراه هستند.

سردار محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور ادامه داد: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محور شهریار–تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، سنگین گزارش شده است.

وی درباره شرایط جوی جاده‌ها نیز اظهار کرد: در برخی محور‌های استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحال‌وبختیاری بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است. همچنین در برخی محور‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش برف و باران جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محور‌های مسدود گفت: علاوه بر مسیر بیلقان تا شهرستانک در محور چالوس، محور‌های فشند–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و گنبد–پل بایلر نیز از محور‌های مسدود غیرشریانی هستند. برای تردد در محور گنبد–پل بایلر، مسیر جایگزین گنبد–مینودشت در نظر گرفته شده است.

سردار محبی از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی، با احتیاط رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
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