رئیس‌جمهور آمریکا اذعان کرد مخالفت افکار عمومی با جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفت گسترده با اسرائیل، مخالفت افکار عمومی با جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین از مهم‌ترین دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته بوده است.

ترامپ در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، با اذعان به اینکه جنگ علیه ایران از نظر سیاسی به جمهوری‌خواهان آسیب زده است، گفت افزایش قیمت بنزین نیز در این مسئله تأثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: مردم جنگ را دوست نداشتند و از افزایش قیمت بنزین نیز ناراضی بودند.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی افزود: به شکل عجیبی، مخالفت بسیار زیادی با اسرائیل وجود دارد. به نظر می‌رسد مردم از اسرائیل خوششان نمی‌آید. بنابراین، مخالفت با اسرائیل، خود جنگ و قیمت بنزین از دلایل اصلی این شکست بودند.

ترامپ با وجود اذعان به هزینه‌های سیاسی جنگ، بار دیگر از تصمیم خود برای حمله به ایران دفاع کرد و گفت اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرد، همین تصمیم را خواهد گرفت.

وی در این باره مدعی شد: پاسخ من قاطعانه بله است، زیرا نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ همچنین مدعی شد آمریکا در جنگ پیروز شده و تهران همچنان به دستیابی به توافق علاقه‌مند است.

او با اشاره به روند مذاکرات گفت ما به توافق می‌رسیدیم اما این انتخابات مانع آن شد. به گفته وی، پیروزی دموکرات‌ها روند مذاکرات را پیچیده کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید درگیری‌ها پس از انتخابات نیز مدعی شد به دنبال تشدید تنش نیست و دلیلی برای این کار نمی‌بیند.

ترامپ همچنین بار دیگر ادعا کرد که اگر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله نظامی قرار نمی‌داد، اسرائیل اکنون وجود نداشت.

دموکرات‌ها در انتخابات سه‌شنبه گذشته کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند؛ نتیجه‌ای که ضربه سیاسی مهمی به دولت ترامپ وارد کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
خبرهای مرتبط
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
آخرین اخبار
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
کشف اجساد ۱۲ مهاجر در آب‌های اطراف جزیره کرت یونان
هشدار ترامپ به عراق درباره ورود مقاومت به جنگ احتمالی با ایران
چین از احتمال دیدار سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین خبر داد
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
پاکستان مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در کمک‌رسانی به غزه را محکوم کرد
ترامپ به انتقاد‌های ونس درباره جنگ ایران واکنش منفی نشان داد
ترامپ: اوکراین پس از جنگ شکل متفاوتی خواهد داشت
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
چین تعلیق تعرفه‌های اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی را تمدید کرد
سیلاب در غزه ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی را بی‌سرپناه کرد
دموکرات‌ها در پی تحقیق و برکناری مقام‌های دولت ترامپ
استقبال مرتس از دیدار با پوتین در نشست گروه ۲۰
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
ترامپ: نتایج انتخابات «گامی رو به عقب» برای آمریکا بود
۲۱ کشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در غرب آفریقا
فرانسه از حضور اروپایی‌ها در مذاکرات صلح اوکراین خبر داد