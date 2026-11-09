باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفت گسترده با اسرائیل، مخالفت افکار عمومی با جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین از مهم‌ترین دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته بوده است.

ترامپ در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، با اذعان به اینکه جنگ علیه ایران از نظر سیاسی به جمهوری‌خواهان آسیب زده است، گفت افزایش قیمت بنزین نیز در این مسئله تأثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: مردم جنگ را دوست نداشتند و از افزایش قیمت بنزین نیز ناراضی بودند.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی افزود: به شکل عجیبی، مخالفت بسیار زیادی با اسرائیل وجود دارد. به نظر می‌رسد مردم از اسرائیل خوششان نمی‌آید. بنابراین، مخالفت با اسرائیل، خود جنگ و قیمت بنزین از دلایل اصلی این شکست بودند.

ترامپ با وجود اذعان به هزینه‌های سیاسی جنگ، بار دیگر از تصمیم خود برای حمله به ایران دفاع کرد و گفت اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرد، همین تصمیم را خواهد گرفت.

وی در این باره مدعی شد: پاسخ من قاطعانه بله است، زیرا نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ همچنین مدعی شد آمریکا در جنگ پیروز شده و تهران همچنان به دستیابی به توافق علاقه‌مند است.

او با اشاره به روند مذاکرات گفت ما به توافق می‌رسیدیم اما این انتخابات مانع آن شد. به گفته وی، پیروزی دموکرات‌ها روند مذاکرات را پیچیده کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید درگیری‌ها پس از انتخابات نیز مدعی شد به دنبال تشدید تنش نیست و دلیلی برای این کار نمی‌بیند.

ترامپ همچنین بار دیگر ادعا کرد که اگر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله نظامی قرار نمی‌داد، اسرائیل اکنون وجود نداشت.

دموکرات‌ها در انتخابات سه‌شنبه گذشته کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند؛ نتیجه‌ای که ضربه سیاسی مهمی به دولت ترامپ وارد کرد.

منبع: آناتولی