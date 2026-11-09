جروزالم پست ادعا کرد که ترامپ به شماری از مقامات ارشد دولت خود چند روز فرصت داده است تا با ایران به توافق برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» به نقل از دو منبع ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به جی‌دی ونس، معاون خود و شماری دیگر از مقام‌های ارشد دولتش، چند روز فرصت داده است تا به توافقی با ایران دست یابند.

این روزنامه در ادامه مدعی شد که رژیم تروریستی اسرائیل در جریان آخر هفته برای احتمال صدور دستور حمله به ایران از سوی ترامپ آماده شده بود، اما این حمله انجام نشد.

شایان ذکر است که مقامات ایران در روزهای اخیر بارها بر آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تاکید کرده‌اند، اما دستیابی به هرگونه توافق با آمریکا را به تحقق شروط اعلام‌شده از سوی ایران منوط دانسته‌اند.

در همین راستا، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز ۵ نوامبر اعلام کرد که تهران هفت شرط خود را به طرف آمریکایی اعلام کرده و تا زمان اجرای این شروط، وارد مذاکره نخواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که ایران در این شرایط تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.

رفع تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پرداخت غرامت جنگی از جمله خواسته‌های اعلام‌شده تهران عنوان شده‌اند. در مقابل، واشنگتن بر ضرورت گنجاندن موضوع هسته‌ای ایران در مذاکرات اولیه تاکید دارد.

منبع: النشره