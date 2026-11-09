باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

رئیس‌جمهور آرژانتین، در مراسمی رسمی در این کشور از پاپ استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در مراسمی رسمی در این کشور از پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان استقبال کرد.

 

 

مطالب مرتبط
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
young journalists club

ترامپ، «خاویر میلی» را رئیس‌جمهور مورد علاقه خود خواند

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
young journalists club

درگیری نمایندگان در کنگره آرژانتین + فیلم

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
young journalists club

میلی اولین رهبر خارجی که با ترامپ ملاقات کرد

پربیننده‌ترین‌ها
هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم
۷۳۱

هجوم مردم کردستان عراق به مراکز فروش کپسول گاز پس از آتش‌سوزی در میدان گازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم
۶۸۱

استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم
۵۸۲

آمستردام در حمایت از فلسطین؛ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم
۵۷۰

جلوه‌های پاییزی در شیراز؛ مه‌گرفتگی صبحگاهی پس از بارش باران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم
۵۲۲

فرانسه زیر سایه سنگین خشونت پلیس؛ اعتراض به گرانی و سرکوب ادامه دارد + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha