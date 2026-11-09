استقبال رسمی رئیس جمهور آرژانتین از پاپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0631\u0698\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u067e \u0644\u0626\u0648\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u06a9\u0627\u062a\u0648\u0644\u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0