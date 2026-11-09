بارسلونا در دیداری حساس از هفته دوازدهم لالیگا، با نتیجه ۲ بر یک اتلتیکو مادرید را در ورزشگاه متروپولیتانو شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لالیگا، اتلتیکو مادرید در ورزشگاه متروپولیتانو میزبان بارسلونا بود که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک آبی‌واناری‌ها به پایان رسید.

جولیانو سیمئونه در نیمه نخست دروازه بارسلونا را باز کرد تا اتلتیکو از حریف پیش بیفتد، اما فرمین لوپز در دقیقه ۴۵ گل تساوی را به ثمر رساند و دو تیم با نتیجه یک بر یک راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم، فرمین لوپز بار دیگر درخشید و در دقیقه ۶۶ با پاس زیبای لامین یامال، گل دوم بارسلونا را وارد دروازه میزبان کرد تا شاگردان فلیک از حریف پیش بیفتند.

در ادامه تلاش اتلتیکو برای جبران نتیجه ثمری نداشت و بارسلونا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان خود عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.