فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق دپو شده در یک منزل مسکونی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پلیس آگاهی در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، از دپوی مقادیری سوخت در یک منزل شخصی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از محل موردنظر موفق به کشف ۴ هزار لیتر سوخت دپو شده شدند.

رضایی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و سوخت مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و نگهداری غیرمجاز سوخت، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: سوخت قاچاق ، کشف سوخت قاچاق
خبرهای مرتبط
جلوگیری از خروج ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی
توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق با چاشنی تخم مرغ
توقیف ۱۲ خودروی شوتی و سنگین در یک عملیات ضربتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرستان‌های خوسف، عشق‌آباد و زیرکوه
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان
سامانه سو راهی برای پیگیری مطالبات مردمی
هشدار جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی
آخرین اخبار
سامانه سو راهی برای پیگیری مطالبات مردمی
هشدار جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی
تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرستان‌های خوسف، عشق‌آباد و زیرکوه
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان