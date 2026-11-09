فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق دپو شده در یک منزل مسکونی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضایی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پلیس آگاهی در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، از دپوی مقادیری سوخت در یک منزل شخصی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از محل موردنظر موفق به کشف ۴ هزار لیتر سوخت دپو شده شدند.

رضایی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و سوخت مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و نگهداری غیرمجاز سوخت، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس