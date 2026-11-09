باشگاه خبرنگاران جوان - خالد رحمانی با اشاره به خطرات گاز مونوکسید کربن اظهار کرد: این گاز به دلیل قدرت بالای اتصال به هموگلوبین خون، به «قاتل خاموش» معروف است؛ چراکه قدرت اتصال آن به هموگلوبین حدود ۲۵۰ برابر بیشتر از اکسیژن است و می‌تواند بدون هشدار محسوس، سلامت و جان افراد را به خطر بیندازد.

وی نصب غیراصولی دودکش‌ها را از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث ناشی از گازگرفتگی عنوان کرد و افزود: شهروندان باید از نصب افقی یا پایین‌رونده دودکش‌ها خودداری کنند و حتماً از کلاهک H در خروجی دودکش استفاده کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی تصریح کرد: استفاده از دودکش‌های فنری مخصوص هود برای بخاری و پکیج و همچنین لوله‌های گالوانیزه ضدزنگ برای خروج دود وسایل گرمایشی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

رحمانی همچنین درباره اهمیت توجه به رنگ شعله وسایل گرمایشی هشدار داد و گفت: شعله آبی نشان‌دهنده احتراق مناسب است، اما مشاهده شعله نارنجی یا قرمز می‌تواند نشانه کمبود اکسیژن و اختلال در احتراق باشد و باید به‌عنوان هشداری جدی درباره احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با بررسی وضعیت دودکش‌ها، اطمینان از خروج مناسب گاز‌های حاصل از احتراق و توجه به علائم هشداردهنده، از وقوع حوادث تلخ و مرگبار گازگرفتگی پیشگیری کنند.