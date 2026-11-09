باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار خواهد کرد.

بر اساس برنامه کاخ سفید، این دیدار پشت در‌های بسته برگزار می‌شود و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز قرار است با مقام قطری دیدار کند.

قطر در ماه‌های گذشته نقش میانجی اصلی میان واشنگتن و تهران را بر عهده داشته و با انتقال پیشنهاد‌ها و تلاش برای نزدیک کردن مواضع دو طرف، در پی کاهش اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و شرایط پایان درگیری‌ها بوده است.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ با موانع جدی روبه‌رو شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت مذاکرات با ایران پیشرفت چندانی نداشته و نشانه‌ای از دستیابی قریب‌الوقوع به توافق وجود ندارد.

وی پیش از عزیمت به پاریس برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه هفت، مدعی شد ترامپ راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما خواسته‌های ایران را غیرقابل قبول توصیف کرد و مدعی شد برخی از این خواسته‌ها غیرواقع‌بینانه هستند.

ترامپ نیز روز یکشنبه اعلام کرد در صورتی که مذاکرات پیشرفت کند و به توافقی قوی منجر شود، احتمال صدور دستور حملات جدید علیه ایران بسیار کم خواهد بود.

با این حال، وی مدعی شد آمریکا اهداف زیرساختی بیشتری از جمله پل‌ها را برای حملات احتمالی در صورت ازسرگیری عملیات نظامی شناسایی کرده است.

منبع: رویترز