باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق امروز دوشنبه دستور تشکیل کمیته تحقیق مشترک با مقام‌های ذی‌ربط در اقلیم کردستان را برای بررسی ابعاد و جزئیات حمله به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه صادر کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی امنیتی نخست‌وزیر عراق که خبرگزاری رسمی این کشور (واع) آن را منتشر کرد، علی فالح الزیدی دستور تشکیل این کمیته مشترک را برای بررسی جزئیات حمله‌ای صادر کرده است که ساعت ۲۳:۱۰ روز ۸ نوامبر (۱۷ آبان) میدان گازی کورمور را در شهرستان جمجمال استان سلیمانیه هدف قرار داد.

در این بیانیه همچنین آمده است که بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته است.

شایان ذکر است که شب گذشته میدان گازی کورمور در شهرستان جمجمال استان سلیمانیه عراق هدف حمله یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در تاسیسات این میدان به دنبال داشت و موجب توقف تولید گاز شد.

با توقف فعالیت میدان، انتقال گاز به نیروگاه‌ها مختل شد و حدود ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق اقلیم کردستان از مدار خارج شد. گزارش‌ها حاکی از قطع برق بیش از ۷۰ درصد مناطق اقلیم است.

تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال، منابع امنیتی به رسانه روداو گفته‌اند که حمله از منطقه مورد مناقشه طوزخورماتو در جنوب کرکوک انجام شده است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)