باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۸ آبان، شهرستان‌های خوسف، عشق‌آباد و زیرکوه هر کدام میزبان پیکر ۲ شهید گمنام هستند.

پیکر این شهدا که از روز شنبه وارد استان شده است، تا ۲۱ آبان در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی تشییع می‌شود.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار خواهد شد.

همچنین پیکر ۲ شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شود و پیکر سایر شهدا به تهران بازخواهد گشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما