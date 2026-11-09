باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد علی‌رغم تصریح مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «پ» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف ناظر بر ارتقای امنیت رایانیکی و صیانت از زیرساخت‌ها و داده‌های ملی به‌طور کامل اجرا نشده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای مأموریت‌های قانونی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی، با تأخیر و قصور مواجه بوده‌اند.

این ترک‌فعل‌ها موجب اختلال در اجرای تکالیف مالی، از جمله تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت رایانیکی و همچنین تأمین اعتبار نیم‌درصدی مرتبط با توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ شده است.

این نهاد نظارتی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع کرده است.