باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از مدافعان وطن در مرزها که پاسداران حریم ایران هستند، گفت: از نیروهایی که در یگان‌های هوافضای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول دفاع از کشور هستند قدردانی می‌کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: با وجود تفاهمی که چند ماه قبل روی کاغذ امضا شد، موسوم به تفاهم شرم‌الشیخ، رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین حامی آن، یعنی آمریکا که مبتکر و پیشنهاددهنده این تفاهم بود، هیچ اهمیتی برای آن قائل نیستند. ما در فصل زمستان با یکی از فجایع انسانی مواجه هستیم. مردم غزه بدون برخورداری از حداقل امکانات زیستی، با سرما، باران و مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ممانعت از ورود امکاناتی مانند دارو و کالاهای بشردوستانه، بخشی از کارزار رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی فلسطینیان است.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد که از ۶۰۰ کامیون حامل محموله‌های غذایی که طبق توافق باید وارد غزه شوند، حدود ۱۲۰ کامیون به‌صورت روزانه وارد این منطقه می‌شود؛ رقمی که پاسخگوی نیازهای جمعیت دو میلیونی فلسطینیان نیست. هم‌زمان، حملات مستمر رژیم صهیونیستی به چادرهای فلسطینیان و مردم بی‌پناه، وضعیت فاجعه‌باری را ایجاد کرده است. هر انسانی که از وجدان انسانی برخوردار باشد، باید نسبت به این شرایط واکنش نشان دهد و در برابر این ظلم قیام کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در جنوب لبنان نیز رژیم صهیونیستی بر دامنه جنایت‌های خود افزوده و حجم حملاتش را افزایش داده است. مجموع این تحولات و اخبار، جامعه جهانی را موظف می‌کند تا اقدامات جدی و مؤثری اتخاذ کند. سازمان ملل متحد و شورای امنیت، تحت تأثیر نفوذ آمریکا، تاکنون هیچ اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. سازمان همکاری اسلامی نیز در این زمینه وظیفه روشنی بر عهده دارد؛ چراکه اساس تشکیل این سازمان، مقابله با اشغالگری و جلوگیری از سلطه‌طلبی رژیم صهیونیستی بوده است.

آمریکا پیام مردم خود را درک کند

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: آمریکا باید به این واقعیت توجه کند که جنگ تحمیلی علیه ایران موجب نارضایتی در افکار عمومی این کشور شده و زلزله‌ای سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است. هیئت حاکمه آمریکا باید پیام مردم این کشور را درک کند. آنچه باعث ایجاد چنین وضعیتی شد، مقاومت و حماسه ایرانیان بود. اگر تاب‌آوری و مقاومت مردم ایران وجود نداشت، هیئت حاکمه آمریکا می‌توانست جنگ تحمیلی خود را به‌عنوان یک پیروزی و موفقیت به افکار عمومی کشورش بفروشد. بنابراین، بهروز میدان، مردم ایران هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: بااین‌حال، باید به یک نکته توجه داشته باشیم؛ مسئله مهم این است که هیئت حاکمه آمریکا پیام مردم این کشور را درک کند. برای ما تفاوتی میان افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی آمریکا وجود ندارد؛ چراکه طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته از هر دو طیف سیاسی این کشور زخم خورده‌ایم. آنچه اهمیت دارد، این است که هیئت حاکمه آمریکا به‌خوبی درک کند دنباله‌روی از مطامع و خواسته‌های یک رژیم نسل‌کش و جنگ‌طلب تا چه اندازه می‌تواند برای این کشور مشکل‌آفرین باشد. همچنین باید پیامدهای جنگ غیرقانونی و تجاوز علیه ایران را در نظر بگیرد؛ جنگی که هم منطقه ما و هم اقتصاد جهانی را دچار مشکل کرده و هنجارهای بین‌المللی را برهم زده است.

کدام خواسته ایران غیرمنطقی است؟

بقایی گفت: در پاسخ باید پرسید کدام دولت و بر اساس چه منطقی، مطالباتی را که آقای روبیو مطرح کرده و پاسخ ایران را غیرقابل‌قبول دانسته است، منطقی می‌داند؟ شاید از نظر آنها منطقی باشد که ایران از پیگیری حقوق و منافع حقه خود صرف‌نظر کند و در مقابل، ایرانیان در منطقه جلوه دیگری از خواسته‌های خود را نشان دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد:کدام‌یک از خواسته‌های ایران غیرمنطقی است؟ آیا درخواست ایران مبنی بر اینکه آمریکا برای آغاز هرگونه روند مذاکراتی، ابتدا تحریم‌های غیرقانونی خود را پایان دهد، غیرمنطقی است؟ کجای خواسته ایران غیرمنطقی و مضحک است که آمریکا باید محاصره دریایی و آنچه را تحت عنوان عملیات اقتصادی نام‌گذاری کرده‌ایم، متوقف کند؟ کدام‌یک از خواسته‌های ایرانیان غیرمنطقی است که بر اساس آن، برای آغاز روند مذاکراتی باید جنگ در همه جبهه‌ها متوقف شود؟

وی تاکید کرد: آیا این مطالبات، خواسته‌هایی غیرقانونی و غیرمنطقی هستند؟ آنچه غیرمنطقی است، حمله آمریکا به ایران در میانه مذاکرات است. با هر منطق، هنجار و معیاری که این اقدام را بسنجید، رفتار آمریکا اقدامی خلاف منطق، ناعادلانه و غیرقانونی بوده است. این اقدام، جنایتکارانه بود؛ چراکه آمریکا در جریان مذاکرات، در دو نوبت به کشور ما حمله کرد و سپس تلاش کرد این اقدامات را توجیه کند. کدام‌یک از اقدامات آمریکا منطقی بود؟ حتی امضای رئیس‌جمهور خود را زیر پا گذاشت. توافق آمریکا در قالب تفاهم اسلام‌آباد نیز تنها دو هفته دوام آورد. آیا چنین برخوردی منطقی است؟

طرح دو روزه اوج حسن نیت ایران است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: درباره مذاکرات، موضع ایران را به‌صورت کاملاً روشن و شفاف بیان کرده‌ایم. طرح موسوم به طرح دو روزه ایران، نشان‌دهنده اوج حسن نیت کشورمان است. آیا می‌توانستیم منطقی‌تر از این اعلام کنیم که در صورت اجرای مطالبات ایران از سوی آمریکا، ظرف دو روز منطقه شاهد اقدامات مثبت خواهد بود و امنیت به تنگه هرمز بازخواهد گشت؟ آیا می‌توان طرحی منطقی‌تر از این پیشنهاد کرد؟

بقایی اظهار کرد:طرح ایران همچنان منطقی‌ترین طرح روی میز است. منظور از منطقی‌ترین طرح، پیشنهادی است که زمینه‌ساز بازگشت امنیت به تنگه هرمز و خلیج فارس باشد و بتواند بستر لازم را برای آغاز یک فرایند فراهم کند. آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند؛ البته اگر پیام مردم خود را به‌درستی درک کرده باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: رفت‌وآمد میان ایران و عراق امری عادی است. هیئت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور در رفت‌وآمد هستند. در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت‌هایی که در سفرهای هوایی و پروازها ایجاد شده و فشارهای آمریکا، این رفت‌وآمدها بیشتر مورد رصد قرار می‌گیرد؛ وگرنه طبیعت همکاری با همسایگان اقتضا می‌کند که چنین رفت‌وآمدهایی انجام شود.

بقایی اضافه کرد: در رابطه با فشارهایی که به عراق وارد می‌شود، پیش‌تر نیز گفته‌ام که این فشارها، هرچقدر هم سنگین باشند، نمی‌توانند و نباید پیوندهای دیرپای ایرانیان و عراقی‌ها را مخدوش کنند. ایران و عراق همسایه بوده‌اند، هستند و خواهند بود. مردم هر دو کشور به‌خوبی می‌دانند که دیگران می‌آیند و می‌روند، اما ما به‌عنوان همسایگان دائمی قرار است در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

بقایی اضافه کرد: عراقی‌ها به‌خوبی به یاد دارند که در گذشته، آمریکا در رأس یک ائتلاف مخرب به عراق حمله کرد و همه راه‌ها به‌سوی این کشور بسته شد. عراق تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه قرار داشت. این ایران بود که به‌عنوان یک یار و همراه، در کنار مردم عراق ایستاد، آینده‌نگری کرد و اجازه نداد تحریم‌ها و فشارهایی که به مردم عراق تحمیل می‌شد، روابط دو ملت را از بین ببرد.

پروژه تریپ مرزها را تغییر نمی‌دهد

دیپلمات ارشد کشورمان عنوان کرد: اطمینان دارم که بر اساس گفت‌وگوهایی که میان ایران و سایر همسایگان انجام می‌شود، کشورهای منطقه می‌توانند با مسائل و مشکلات جمعی و دوجانبه خود مقابله کنند و بر فشارهای خارج از منطقه فائق آیند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما همواره از طرح‌های مربوط به مسیرهای مواصلاتی استقبال کرده‌ایم، اما تأکید داشته‌ایم که این طرح‌ها نباید به تغییر مرزهای شناخته‌شده و ژئوپلیتیکی منطقه منجر شوند. ما موظف هستیم نسبت به شرارت‌های نیروهای بیگانه نگران باشیم. تجربه نشان داده است که حضور و ورود آمریکا به منطقه همواره با ناامنی همراه بوده است.

بقایی بیان کرد: از این جهت، نگرانی‌های خود را در اسرع وقت به دوستانمان در جمهوری ارمنستان منعکس کردیم. به ما اطمینان داده شده است که این پروژه به‌هیچ‌عنوان موجب تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی منطقه نخواهد شد، شرکت‌های ارمنی متولی ساخت‌وساز هستند و هیچ نیروی نظامی آمریکایی در این منطقه مستقر نخواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در عین حال، ضمن اینکه این اظهارات را می‌شنویم، روابط بسیار خوبی با ارمنستان داریم و حتماً با چشمانی باز و هوشیاری کامل، تحولات را رصد می‌کنیم. هر جا که لازم باشد و منافع ملی و منافع جمعی کشورهای منطقه اقتضا کند، ملاحظات خود را به‌روشنی و شفافیت به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.

لاک‌پشت‌های نینجا

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اصل موضوع موسوم به «دروازه آهنین» که از طرف آمریکایی‌ها مطرح شده، اقدامی است که با هدف جبران شکست‌هایشان دنبال می‌شود به‌ویژه در فردای پس از انتخابات، آنها باید درباره سوءمدیریت، راهبری اشتباه و پرهزینه آمریکا و حمایت این کشور از جنگ غیرقانونی پاسخگو باشند.

بقایی گفت: البته شخص فرمانده سنتکام جایگاه خود را به‌شدت تغییر داده است. او پس از آن افتخارآفرینی‌هایی که برای کشورش در میناب و سیریک انجام داد، اکنون به سراغ تولید پادکست رفته و قرار است اپیزود جدید لاک‌پشت‌های نینجا را نیز تولید کند. کسانی که در فلوریدا چنین اقداماتی را انجام می‌دهند، باید بدانند که با توجه به عملکردهای قبلی‌شان، اقدامات جدید آنها نیز بدون تردید سرنوشتی متفاوت از اقدامات پیشین که به شکست منجر شد، نخواهد داشت.

به پادمان متعهدیم

بقایی گفت: ما تعهدات خود را نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق نکرده‌ایم، بلکه شرایطی به ما تحمیل شده است که اجرای این تعهدات را با مشکل مواجه کرده است. مسلماً حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشورمان، اجرای ترتیبات پادمانی را با دشواری مواجه کرده است. ما عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هستیم و به توافق‌نامه پادمان متعهدیم. همواره نیز نشان داده‌ایم که در اجرای تعهدات خود ثابت‌قدم هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در شرایط کنونی، طرفی که باید پاسخگو باشد، طرف متجاوز علیه ایران است. حملات صورت‌گرفته، اجرای ترتیبات پادمانی را با مشکل مواجه کرده و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توانیم در همکاری با آژانس، مشابه شرایط عادی اقدام کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: شورای حکام و شخص مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظایف خود را انجام ندادند و هم دچار قصور و هم مرتکب تقصیر شدند. این مسئله به مواضع ناشایست آنان در قبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازمی‌گردد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: با این حال، بازرسی در ایران و نیروگاه بوشهر چند روز قبل انجام شده است و نمایندگی کشورمان در وین نیز ارتباط حرفه‌ای و مستمری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد.

دروغ ۲۰ میلیون دلاری

بقایی گفت: تعیین جایزه ۲۰ میلیون دلاری از سوی آمریکا برای افشای برنامه هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده استیصال این کشور است. آمریکایی‌ها سال گذشته مدعی شدند که برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما اکنون دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور برای دستیابی به اطلاعات درباره همین برنامه هسته‌ای، مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: هدف آنها زنده نگه داشتن دروغی است که بر اساس آن، جنگی را به جهان تحمیل کردند و اقدامات تجاوزکارانه خود را توجیه کردند. آنها تلاش می‌کنند با چنین اقدامات و فضاسازی‌هایی، این دروغ را در افکار عمومی زنده نگه دارند و اجازه ندهند موضوع آن کمرنگ شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: به‌ویژه پس از انتخابات آمریکا، مردم این کشور نشان دادند که فریب چنین دروغ‌هایی را نمی‌خورند. با این حال، آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند همچنان این تصور را القا کنند که برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید وجودی است. البته تصور نمی‌کنم افکار عمومی جهان فریب چنین ادعاها و ژست‌هایی را بخورد.

گفتگو، تنها راه‌حل بین یمن و عربستان است

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: در خصوص موضوع جنگ میان یمن و عربستان، اگر منظور از دخالت ایران، ابراز همدردی، محکوم کردن جنایت‌ها، کشتار غیرنظامیان و نقض حاکمیت ملی کشورها باشد، مشخصاً در این زمینه موضع‌گیری می‌کنیم؛ اما این به معنای دخالت در منازعه نیست.

بقایی گفت: اینکه ما با دلسوزی و با نگاه به مسائل منطقه و جهان اسلام، خواستار توقف محاصره یمن و همچنین پایان حملات علیه غیرنظامیان باشیم و هشدار دهیم که تنها بهره‌بردار این جنگ، رژیم صهیونیستی است، دخالت محسوب نمی‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما همواره تأکید کرده‌ایم که درگیری میان عربستان و یمن باید از طریق گفت‌وگو و بر اساس نقشه راه مورد توافق دو کشور حل‌وفصل شود. لازمه تحقق این هدف آن است که حملات متوقف شود و به حق مردم یمن برای تعیین سرنوشت خود احترام گذاشته شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: مشاهده صحنه‌های کشتار کودکان و زنان یمنی در حملات مختلف، بسیار دردناک است. در یکی از این حملات، حدود ۸۰ شهروند یمنی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. زیرساخت‌های این کشور نیز بارها هدف تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته و بار دیگر مورد حمله واقع شده است. چنین اقداماتی به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ما بار دیگر بر موضع خود تأکید می‌کنیم که این مسئله باید از طریق گفت‌وگو و بر اساس نقشه راه مورد توافق، خاتمه یابد.

بقایی گفت: در خصوص قصد کره جنوبی برای اعزام نیرو به خلیج فارس، بهترین اقدام این است که این کشور از ورود به موضوعی که با پیچیدگی‌های متعددی همراه است، خودداری کند و خود را از این مسئله دور نگه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و همواره بر اساس رعایت منافع متقابل و احترام به ملاحظات دو کشور دنبال شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: کشورهای دیگر و برخی از متحدان آنها که به‌صورت آشکار یا پنهان از این تجاوز نظامی حمایت کرده‌اند، نباید خود را در جایگاه همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک تجاوز نظامی قرار دهند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: این موضوع چند ماه قبل نیز مطرح شده بود و امیدواریم نه‌تنها کره جنوبی، بلکه سایر کشورها نیز نسبت به آثار مخرب و پیامدهای گسترده اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاه باشند و از تحرکاتی که موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه می‌شود، پرهیز کنند.

پرونده خلبانان ایرانی باز است

بقایی گفت: در خصوص خلبانان ایرانی در قطر، ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در ارتباط مستمر با طرف قطری قرار دارد. در جریان سفر هیئت فنی کشورمان به قطر نیز دیداری در این زمینه انجام شد و گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: نکته مهم این است که تا زمانی که شواهد و اسناد لازم را دریافت نکرده‌ایم، فرض را بر این می‌گذاریم که این پرونده همچنان باز است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: این مسئله همچنان مورد بحث است و ما آن را به‌عنوان یک موضوع مهم و خطرآفرین مطرح خواهیم کرد.