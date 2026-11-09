دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان برای ارتقای بهره‌وری انگیزه دارند، گفت: موانع واردات ماشین‌آلات و نبود حمایت‌های کافی، روند نوسازی فناوری در این صنعت را دشوار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  نسرین اجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در رادیو اقتصاد با اشاره به ضرورت حرکت صنعت لوازم خانگی به سمت تولید محصولات با مصرف انرژی کمتر اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی کشور آمادگی پذیرش تغییرات فناوری را دارد و تولیدکنندگان داخلی نیز تمایل دارند با نوسازی خطوط تولید، محصولاتی با بهره‌وری بالاتر و مصرف انرژی کمتر روانه بازار کنند.

وی افزود: تغییر خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی با تجهیزات فناورانه، علاوه بر افزایش بهره‌وری تولید، موجب ارتقای رده انرژی محصولات و کاهش مصرف انرژی می‌شود، اما این فرآیند به تسهیل‌گری دولت برای واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید نیاز دارد.

اجاقی با بیان اینکه تولیدکنندگان به‌تنهایی نمی‌توانند تمام موانع نوسازی صنعت را برطرف کنند، ادامه داد: زمانی که قرار است محصولاتی مانند کولر و بخاری با نمونه‌های کم‌مصرف جایگزین شوند، دولت نیز باید با حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه عرضه این محصولات با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان را فراهم کند؛ چراکه این اقدام در نهایت به نفع دولت، خانوارها و شبکه انرژی کشور خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تأکید بر اینکه بی‌انگیزگی در میان تولیدکنندگان عامل اصلی کندی ارتقای بهره‌وری نیست، گفت: انگیزه برای حرکت به سمت فناوری‌های جدید وجود دارد، اما مسیر نوسازی دشوار شده و به حمایت و برنامه‌ریزی منسجم نیاز دارد.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها و تأثیر آن بر بازار لوازم خانگی تصریح کرد: در شرایط فعلی بخشی از لوازم خانگی از سبد خرید مردم حذف شده و به همین دلیل تولیدکنندگان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، صادرات را نیز در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

اجاقی افزود: یکی از انگیزه‌های مهم تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده، دستیابی به استانداردهای جهانی و فراهم کردن امکان صادرات محصولات است، اما تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تدوین استانداردها، حمایت از تولید و واردات فناوری و ماشین‌آلات جدید است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: هر بخش از دولت باید در جایگاه و چارچوب مسئولیت خود عمل کند و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که اقدامات دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هم‌راستا شوند.

وی با اشاره به ضرورت اجباری شدن بازرسی وسایل گازسوز خانگی اظهار کرد: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حدود دو سال است که موضوع اجباری شدن بازرسی وسایل گازسوز را پیگیری می‌کند، چراکه این موضوع تنها به کاهش مصرف انرژی محدود نمی‌شود و مستقیماً با ایمنی و جان مردم ارتباط دارد.

اجاقی ادامه داد: هر سال در فصل زمستان شاهد حوادث ناشی از گازگرفتگی و مرگ‌های خاموش هستیم و به همین دلیل ضرورت دارد وسایل گازسوز قدیمی و فرسوده به‌صورت اجباری مورد بازرسی قرار بگیرند، اما تاکنون همراهی لازم از سوی سیاست‌گذاران برای اجرای این موضوع فراهم نشده است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در سازمان ملی استاندارد گفت: قرار است در این زمینه جلساتی برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شود تا بتوانیم موضوع بازرسی وسایل گازسوز را به نتیجه برسانیم.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تأکید بر ضرورت حمایت مالی دولت از خانوارها برای اجرای این طرح افزود: در شرایط اقتصادی فعلی نمی‌توان انتظار داشت مردم تمام هزینه‌های بازرسی و اصلاح یا تعویض وسایل گازسوز را به‌تنهایی پرداخت کنند؛ بنابراین دولت باید بخشی از هزینه‌ها را بر عهده بگیرد تا اجرای این طرح برای مردم تسهیل شود.

وی تصریح کرد: زمانی که مردم آثار مثبت اجرای این سیاست را در کاهش حوادث و افزایش ایمنی مشاهده کنند، همراهی بیشتری با آن خواهند داشت؛ از این رو لازم است دولت از ابتدا با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه اجرای این طرح را فراهم کند.

اجاقی درباره ضرورت سخت‌گیری بیشتر در زمینه استانداردهای تولید لوازم خانگی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و معتبر داخلی هم‌اکنون استانداردهایی را رعایت می‌کنند که هنوز اجباری نشده است و حتی برای دستیابی به این استانداردها هزینه‌های بیشتری نیز متحمل می‌شوند.

وی با اشاره به محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده محصولی با فناوری پیشرفته و قیمت بالاتر تولید کند، درحالی‌که بازار توان خرید آن را نداشته باشد. برای مثال، اگر محصولی با قیمت یک میلیون تومان در بازار مشتری داشته باشد، اما نمونه کم‌مصرف آن پنج میلیون تومان قیمت‌گذاری شود، تولیدکننده با محدودیت جدی در فروش مواجه خواهد شد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: تولیدکننده باید بتواند محصولات خود را بفروشد تا هزینه‌های کارخانه و حقوق کارگران را تأمین کند؛ بنابراین نمی‌توان مسئولیت ارتقای بهره‌وری را تنها بر عهده تولیدکننده، مصرف‌کننده یا دولت گذاشت و همه بخش‌ها باید در کنار یکدیگر برای ایجاد تغییر اقدام کنند.

 

 

برچسب ها: لوازم خانگی ، صنعت
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