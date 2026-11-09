تصاویر گله‌ای از مرال‌های نر و ماده به همراه یک گوساله در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود مشاهده و ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین جهش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود از مشاهده گله‌ای از مرال‌های نر و ماده به همراه گوساله در ارتفاعات این شهرستان خبر داد و گفت: مشاهده این تصاویر در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی، جلوه‌ای تماشایی از حیات وحش و نشانه‌ای ارزشمند از ظرفیت زیستی این جنگل‌های کهن برای میزبانی از گونه‌های شاخص و حمایت شده جانوری را به نمایش گذاشته است.

او افزود: مشاهده مرال‌های بالغ در کنار گوساله، صحنه‌ای ارزشمند از چرخه طبیعی زندگی و تداوم نسل این گونه شاخص در زیستگاه‌های جنگلی منطقه است و اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و فراهم بودن شرایط مناسب برای زادآوری و بقای حیات‌وحش را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با اشاره به اینکه مرال یا گوزن قرمز خزری، یکی از بزرگترین و ارزشمندترین گونه‌های پستانداران جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود، اظهار داشت: این گونه به دلیل ویژگی‌های زیستی و نقش مهمی که در پویایی اکوسیستم‌های جنگلی دارد، از اهمیت ویژه حفاظتی برخوردار است. جهش با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های این گونه ارزشمند تصریح کرد: حفظ آرامش زیستگاه، جلوگیری از شکار غیرمجاز، تخریب پوشش گیاهی و هرگونه مزاحمت انسانی، از مهم‌ترین الزامات تداوم حضور و بقای مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی است.

مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم

او همچنین بر استمرار گشت و کنترل نیرو‌های محیط‌بان در عرصه‌های طبیعی و جنگلی تأکید کرد و از مردم، طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش، از نزدیک شدن به جانوران، تعقیب، ایجاد سروصدا و هرگونه اقدامی که موجب برهم خوردن آرامش آنها می‌شود، خودداری کنند.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، این مشاهده ارزشمند، به ویژه حضور گوساله در کنار مرال‌های بالغ، بار دیگر یادآور این حقیقت است که جنگل‌های هیرکانی تنها مجموعه‌ای از درختان و پوشش گیاهی نیستند، بلکه زیستگاهی زنده و سرشار از جلوه‌های شگفت‌انگیز حیاتند؛ میراث طبیعی گرا‌نب‌هایی که حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی و امانتی ارزشمند برای نسل‌های آینده است.

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منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: محیط زیست گیلان ، حیات وحش
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مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم
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