باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که در پی ریزش توده‌های ماسه‌ای بر روی اردوگاه آوارگان در جنوب شهر دیرالبلح، واقع در مرکز نوار غزه، پنج فلسطینی از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند.

دفاع مدنی غزه توضیح داد که این ریزش موجب گرفتار شدن قربانیان در داخل اردوگاه آوارگان شده است؛ حادثه‌ای که بار دیگر خطرات ناشی از زندگی خانواده‌های فلسطینی در چادر‌ها و مناطق فاقد شرایط مناسب سکونت را آشکار می‌کند. این خانواده‌ها در شرایط دشوار انسانی ناچار به زندگی در چنین مکان‌هایی هستند.

این حادثه هم‌زمان با تاثیر یک سامانه کم‌فشار جوی بر نوار غزه رخ داد که با بارندگی شدید و وزش باد‌های تند همراه بوده و موجب آب‌گرفتگی و آسیب دیدن ده‌ها هزار چادر آوارگان شده است.

همچنین درباره خطر فروریختن ساختمان‌ها و تاسیساتی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، هشدار‌هایی صادر شده است.

منبع: فلسطین الآن