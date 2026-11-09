باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیران خارجه کشور‌های عضو گروه هفت از روز دوشنبه نشست دو روزه‌ای را در پاریس آغاز می‌کنند که انتظار می‌رود در آن کشور‌های اروپایی از آمریکا بخواهند برای پایان جنگ اوکراین به دنبال توافقی عادلانه باشد و از اقدام نظامی جدید علیه ایران خودداری کند.

وزرای خارجه انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در این نشست درباره موضوعاتی رایزنی خواهند کرد که شباهت زیادی به دستورکار نشست پیشین این گروه در ماه مارس دارد.

جنگ روسیه و اوکراین در آستانه ورود به پنجمین سال خود قرار دارد و واشنگتن با وجود شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، همچنان احتمال حملات جدید به ایران را رد نکرده است.

در این میان، توجه‌ها به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا معطوف خواهد بود که برخلاف نشست ماه مارس قرار است در هر دو روز نشست حضور داشته باشد. این نخستین سفر خارجی روبیو پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خواهد بود.

هم‌زمان با این نشست، مذاکرات میان مسکو و کی‌یف با میانجیگری آمریکا قرار است روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شود. کشور‌های اروپایی نگران هستند که اوکراین برای پذیرش شرایطی نامطلوب تحت فشار قرار بگیرد.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با رادیو آر‌تی‌ال اعلام کرد که کشور‌های اروپایی در این مذاکرات نماینده خواهند داشت و فرانسه نیز برای مشارکت در گفت‌و‌گو‌ها به ابوظبی می‌رود.

دونالد ترامپ پیش‌تر با طرح احتمال دستیابی به توافقی بزرگ با روسیه، نگرانی‌هایی را درباره تغییر رویکرد آمریکا و نزدیک‌تر شدن واشنگتن به کرملین برانگیخته بود؛ توافقی که به گفته او، علاوه بر جنگ اوکراین، موضوعات مرتبط با کل اروپا را نیز در بر می‌گیرد.

جرد کوشنر، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا نیز گفته است واشنگتن در حال کار بر روی یک چارچوب گسترده‌تر امنیتی برای اروپا با هدف فراهم کردن شرایط صلح پایدار است؛ طرحی که پیش‌تر با تردید‌هایی از سوی کشور‌های اروپایی روبه‌رو شده بود.

در موضوع ایران نیز ترامپ احتمال حملات جدید از جمله حمله به منطقه موسوم به «کوه کلنگ» را رد نکرده است.کشور‌های اروپایی در مقابل خواهان حل‌وفصل بحران و بازگشت تردد کشتی‌ها به وضعیت عادی در تنگه هرمز هستند؛ گذرگاهی راهبردی برای انتقال انرژی در جهان.

ترامپ روز جمعه درباره ایران مدعی شد: اکنون با آنها در حال مذاکره هستیم و آنها به‌شدت خواهان توافق هستند.

در حاشیه نشست گروه هفت نیز وزارت دارایی فرانسه روز دوشنبه میزبان کنفرانسی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی جهت تعمیر پوشش محافظ نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین خواهد بود که سال گذشته در حمله روسیه آسیب دید.

برای تعمیر این سازه حدود ۵۰۰ میلیون یورو نیاز است، اما تاکنون تنها اندکی بیش از نیمی از این مبلغ تأمین شده و هدف‌گذاری شده است که باقی منابع تا بهار ۲۰۲۷ جمع‌آوری شود.

روبیو در آستانه سفر به فرانسه، از اظهارنظر مستقیم درباره شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای خودداری کرد و گفت تقسیم قدرت میان دو حزب در آمریکا موضوع غیرمعمولی نیست.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات گسترده در فرانسه گفت که از سفر به این کشور نگران نیست و به ارزیابی مقام‌های آمریکایی مستقر در فرانسه درباره امنیت این سفر اعتماد دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه