دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین برخلاف پروژه‌های کوتاه‌مدت، به عنوان یک نقشه راه کلان برای همسویی فعالیت‌های آموزشی و پروردگی در کشور عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمود امانی تهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر نقش سند تحول بنیادین به عنوان یک نقشه راه برای همسویی فعالیت‌های آموزشی و پروردگی در کشور تأکید کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ماهیت اسناد کلان و بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین و قانون اساسی، افزود: تعیین درصد دقیق برای میزان دستیابی به اهداف این اسناد از منظر ریاضیاتی دشوار است؛ چرا که این اسناد بیشتر بر تعیین چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلی تمرکز دارند. این اسناد در واقع مسیر و نقشه راه فعالیت‌ها را ترسیم می‌کنند و نباید اجرای پروژه‌ها را صرفاً به معنای رسیدن به وضعیت مطلوب نهایی دانست.

امانی تصریح کرد که بهبود وضعیت آموزش و پرورش، فرآیندی مستمر و دائمی است که در تمامی کشور‌های جهان، چه پیشرو و چه عقب‌مانده از نظر آموزشی، همواره در جریان است و هیچ کشوری به نقطه پایان این روند نمی‌رسد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به دستاورد‌های عملیاتی در مسیر اجرای این سند، از تحقق توفیق‌های قابل توجه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: امروزه مفاهیمی همچون فرهنگ تربیت تمام‌ساحتی که پیش‌تر مفهومی دور از ذهن بود، جایگاه مناسبی یافته است.

وی همچنین به تغییرات مثبت در محیط‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: استفاده از روش‌های یادگیری فعال در کلاس‌های درس، از جمله تغییر چیدمان صندلی‌ها، تقویت کار گروهی میان دانش‌آموزان، بهره‌گیری از رسانه‌های یادگیری و ایجاد فرصت‌های ارائه برای دانش‌آموزان، از جمله دستاورد‌های ملموس در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین است.

برچسب ها: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، آموزش
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سند تحول بنیادین نقشه راهی برای همسویی فعالیت‌هاست
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