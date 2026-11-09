باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمود امانی تهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر نقش سند تحول بنیادین به عنوان یک نقشه راه برای همسویی فعالیت‌های آموزشی و پروردگی در کشور تأکید کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ماهیت اسناد کلان و بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین و قانون اساسی، افزود: تعیین درصد دقیق برای میزان دستیابی به اهداف این اسناد از منظر ریاضیاتی دشوار است؛ چرا که این اسناد بیشتر بر تعیین چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلی تمرکز دارند. این اسناد در واقع مسیر و نقشه راه فعالیت‌ها را ترسیم می‌کنند و نباید اجرای پروژه‌ها را صرفاً به معنای رسیدن به وضعیت مطلوب نهایی دانست.

امانی تصریح کرد که بهبود وضعیت آموزش و پرورش، فرآیندی مستمر و دائمی است که در تمامی کشور‌های جهان، چه پیشرو و چه عقب‌مانده از نظر آموزشی، همواره در جریان است و هیچ کشوری به نقطه پایان این روند نمی‌رسد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به دستاورد‌های عملیاتی در مسیر اجرای این سند، از تحقق توفیق‌های قابل توجه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: امروزه مفاهیمی همچون فرهنگ تربیت تمام‌ساحتی که پیش‌تر مفهومی دور از ذهن بود، جایگاه مناسبی یافته است.

وی همچنین به تغییرات مثبت در محیط‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: استفاده از روش‌های یادگیری فعال در کلاس‌های درس، از جمله تغییر چیدمان صندلی‌ها، تقویت کار گروهی میان دانش‌آموزان، بهره‌گیری از رسانه‌های یادگیری و ایجاد فرصت‌های ارائه برای دانش‌آموزان، از جمله دستاورد‌های ملموس در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین است.