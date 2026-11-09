\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0627\u0632 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u067e\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631 \u0648 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n