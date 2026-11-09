با آغاز بارش نخستین برف پاییزی طی شب گذشته، چهره شهر تبریز سفیدپوش شد و حال‌وهوای زمستانی به این کلان‌شهر بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش برف شب گذشته در نقاط مختلف تبریز، جلوه‌ای زیبا از طبیعت پاییزی این شهر را به نمایش گذاشت و شهروندان شاهد نخستین سپیدپوشی معابر و خیابان‌ها در فصل پاییز شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش برف ، برف پاییزی
خبرهای مرتبط
۲۶ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند
جلوه گری آبشار‌های مِشهَ دَرَسی در دل طبیعت مراغه+ تصاویر
آغاز عملیات تصفیه خانه فاضلاب شهر هشترود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش اولین برف پاییزی در تبریز + فیلم
آخرین اخبار
بارش اولین برف پاییزی در تبریز + فیلم
سه مسافر گمنام دفاع مقدس در آغوش تبریز