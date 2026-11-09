رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد گفت: ۱۳ مصدوم این حادثه از بیمارستان‌های شهید محمدی، صاحب‌الزمان (عج)، سیدالشهدا (ع) و خلیج فارس بندرعباس به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد سهیلی گفت: مصدومان در راستای تسریع در روند درمان مصدومان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی در استان یزد، با اتوبوس آمبولانس به این استان منتقل شدند.

وی با اشاره به هماهنگی مجموعه‌ های اورژانس ۲ استان در اجرای این عملیات، از همکاری و همراهی اورژانس استان هرمزگان در روند جابه‌جایی و انتقال مصدومان قدردانی کرد و این همکاری را گامی مؤثر در تسهیل ارائه خدمات درمانی به مصدومان دانست.

وی اضافه کرد: در این زمینه اتوبوس آمبولانس اورژانس استان یزد به همراه چهار نفر از کارشناسان فوریت‌ های پزشکی به بندرعباس اعزام شده بودند.

اتوبوس بندرعباس به یزد شامگاه ۱۵ آبانماه ساعت ۲۰:۵۱ دقیقه، در محور حاجی آباد این شهرستان واژگون شد و ۳۶ نفر مصدوم شدند.

برچسب ها: تصادف رانندگی ، حادثه
خبرهای مرتبط
سردار رضایی:
کاهش تصادفات و مقابله با سرقت از اولویت‌های پلیس است
وزیر راه و شهرسازی در یزد خبر داد؛
مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور امروز وارد مرحله اجرایی شد
تصادف مرگبار در بلوار پاکنژاد یزد؛ دختر ۱۹ ساله جان باخت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتقال ۱۳ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس بندرعباس به بیمارستان یزد
آخرین اخبار
انتقال ۱۳ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس بندرعباس به بیمارستان یزد