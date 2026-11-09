شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم سوگواری و عزاداری در مسجد حاج بخشعلی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و مداحی آقایان حضرتی و سجاد سلطانی همراه با برپایی سفره احسان همراه بود.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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