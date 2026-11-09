شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم سوگواری و عزاداری در مسجد حاج بخشعلی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و مداحی آقایان حضرتی و سجاد سلطانی همراه با برپایی سفره احسان همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس + فیلم و عکس

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس + فیلم و عکس

مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس

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برچسب ها: مناسبتهای مذهبی ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، سوژه خبری
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