رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی گفت: به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم کردن فرصت حضور مؤثر آنها در فرایند‌های تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین وظایف دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد - مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، در نشست گفت‌و‌گو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های نقش‌آفرینی تشکل‌ها در توسعه مشارکت اجتماعی، که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر راهبرد «ایران قوی‌تر در مسیر پیشرفت» اظهار کرد: تحقق این راهبرد نیازمند هم‌عهدی دولت و جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی و حرکت در مسیر ساختن ایران پس از جنگ است.

بیات با بیان اینکه تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ظرفیت مهمی برای کمک به جامعه و دولت دارند، تصریح کرد: دولت در گام نخست باید این تشکل‌ها را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت آنها را در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری فراهم کند.

بیات با اشاره به نقش‌آفرینی شهروندان در شرایط کنونی کشور افزود: مردم با افزایش تاب‌آوری، درک شرایط کشور و حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، برای عبور ایران از وضعیت دشوار کنونی تلاش می‌کنند و دولت باید بستر سازمان‌یابی بهتر و مشارکت مؤثرتر این ظرفیت اجتماعی را فراهم سازد.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری تأکید کرد: همه ارکان دولت موظف‌اند فرصت شنیده‌شدن مطالبات تشکل‌های مردم‌نهاد را فراهم کنند و زمینه حضور مؤثر آنها در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اداره امور جامعه را به وجود آورند.

وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگان بخش‌های مختلف دولت در این نشست گفت: این جلسه فرصتی برای طرح مستقیم نقد‌ها و مطالبات تشکل‌ها و دریافت پاسخ از مسئولان مربوطه است و ارتباط دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد باید پس از این نشست نیز استمرار داشته باشد.

بیات خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم خود را متعهد به ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم‌کردن شرایط مشارکت مردم در اداره امور جامعه می‌داند و ساختن ایران پس از جنگ بدون همراهی و مشارکت همه ظرفیت‌های اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

برچسب ها: مرکز ارتباطات مردمی ، تشکل های مردمی
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