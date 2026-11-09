سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان با اشاره به تلاش بازیکنان در دیدار نیمه‌نهایی برابر ونزوئلا گفت: دختران ایران با وجود عقب‌افتادن با اختلاف دو گل، جنگیدند و به بازی برگشتند، اما متأسفانه در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه گل سوم را دریافت کردیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان درباره دیدار نیمه‌نهایی برابر ونزوئلا اظهار داشت: فکر می‌کنم بازی را خوب شروع نکردیم و شاید حساسیت مسابقه نیمه‌نهایی روی عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشته بود. کمی با استرس وارد زمین شدیم و همین مسئله باعث شد از حریف گل دریافت کنیم و در ادامه نیز با دو گل اختلاف عقب بیفتیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و توانستیم به بازی برگردیم. حتی این شانس را داشتیم که در پایان وقت قانونی برنده مسابقه شویم. دو موقعیت پنالتی دوم هم به دست آوردیم که اگر حداقل یکی از آنها به گل تبدیل می‌شد، می‌توانستیم کار را در همان وقت قانونی تمام کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان درباره برنامه تیم برای وقت‌های اضافه عنوان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته در بازی‌های بحرین و در فینال، قهرمانی را در ضربات پنالتی به دست آورده بودیم و در این مدت نیز روی این ضربات کار کرده بودیم، امیدوار بودیم بتوانیم نتیجه را در وقت‌های اضافه حفظ کنیم و بازی با تساوی به پایان برسد تا در ضربات پنالتی شانس خودمان را امتحان کنیم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. حدود ۳۰ ثانیه مانده به پایان مسابقه، روی یک اشتباه فردی گل سوم را دریافت کردیم.

شریف با تمجید از تلاش بازیکنانش گفت: فوتسال همیشه مطابق انتظار پیش نمی‌رود و گاهی اتفاقی که برای آن تلاش می‌کنیم، رخ نمی‌دهد. به همه بازیکنان خسته‌نباشید می‌گویم؛ آنها واقعاً تلاش کردند. به اعتقاد من، این تیم برای مردم ایران نماد غیرت و جنگندگی بود. برای دومین بار در این مسابقات با اختلاف دو گل از حریف عقب افتادیم، اما بازیکنان تسلیم نشدند و دوباره به بازی برگشتند. باور دارم این نسل با تجربه بین‌المللی که به دست آورده، در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به دیدار پیش روی تیم ملی خاطرنشان کرد: هنوز یک مسابقه بسیار مهم دیگر در پیش داریم. با توجه به نتیجه دیدار اوکراین و ایتالیا که با برتری سه بر یک اوکراین به پایان رسید، باید روز چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران در دیدار رده‌بندی دوباره مقابل ایتالیا قرار بگیریم. درست است که در مرحله گروهی این تیم را سه بر یک شکست دادیم، اما قطعاً مسابقه متفاوت و دشواری خواهیم داشت و باید با آمادگی کامل وارد زمین شویم.

شریف در پایان درباره کیفیت تیم ونزوئلا نیز گفت: این تیم حدود یک ماه و نیم پیش در رقابت‌های زیر ۲۰ سال آمریکای جنوبی، تیم‌های قدرتمندی از جمله آرژانتین را شکست داد و به فینال رسید و در نهایت برابر برزیل شکست خورد. این نتایج نشان می‌دهد ونزوئلا سرمایه‌گذاری خوبی در فوتسال انجام داده و امروز هم بازی خوبی مقابل ما به نمایش گذاشت. با این حال، معتقدم اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم، می‌توانستیم برنده این مسابقه باشیم و به فینال برسیم. اکنون تمام تمرکز ما روی دیدار پیش رو و تلاش برای کسب نتیجه مطلوب است.

برچسب ها: المپیک جوانان ، تیم ملی فوتسال
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