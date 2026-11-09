باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه نشست ماه آینده گروه ۲۰ در میامی را رد نکرد.

مرتس در گفت‌و‌گو با روزنامه «وستفالن‌پست» اظهار داشت: در سیاست باید با افرادی که دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت از شما دارند، گفت‌و‌گو کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گفت‌و‌گو با پوتین در ماه دسامبر گفت: اگر او در این نشست حضور داشته باشد، از فرصت گفت‌و‌گو با وی اجتناب نخواهم کرد.

مرتس که از ماه مه ۲۰۲۵ صدراعظم آلمان است، پیش‌تر چندین بار بر ضرورت بازنگری در ساختار امنیتی اروپا تأکید کرده بود. با این حال، تاکنون هیچ دیدار دوجانبه یا تماس تلفنی میان او و رئیس‌جمهور روسیه انجام نشده است.

پیش‌تر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود پوتین برای گفت‌و‌گو با همه از جمله مرتس و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه آمادگی دارد. با این حال، وی درباره احتمال سفر پوتین به نشست گروه ۲۰ در میامی خواستار پرهیز از گمانه‌زنی زودهنگام شده بود.

آمریکا ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را در سال جاری میلادی بر عهده دارد و نشست سران این گروه قرار است روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شود.

منبع: تاس