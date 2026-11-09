صدراعظم آلمان اعلام کرد در صورت حضور رئیس‌جمهور روسیه در نشست گروه ۲۰ در میامی، از گفت‌و‌گو با او خودداری نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه نشست ماه آینده گروه ۲۰ در میامی را رد نکرد.

مرتس در گفت‌و‌گو با روزنامه «وستفالن‌پست» اظهار داشت: در سیاست باید با افرادی که دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت از شما دارند، گفت‌و‌گو کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گفت‌و‌گو با پوتین در ماه دسامبر گفت: اگر او در این نشست حضور داشته باشد، از فرصت گفت‌و‌گو با وی اجتناب نخواهم کرد.

مرتس که از ماه مه ۲۰۲۵ صدراعظم آلمان است، پیش‌تر چندین بار بر ضرورت بازنگری در ساختار امنیتی اروپا تأکید کرده بود. با این حال، تاکنون هیچ دیدار دوجانبه یا تماس تلفنی میان او و رئیس‌جمهور روسیه انجام نشده است.

پیش‌تر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود پوتین برای گفت‌و‌گو با همه از جمله مرتس و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه آمادگی دارد. با این حال، وی درباره احتمال سفر پوتین به نشست گروه ۲۰ در میامی خواستار پرهیز از گمانه‌زنی زودهنگام شده بود.

آمریکا ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را در سال جاری میلادی بر عهده دارد و نشست سران این گروه قرار است روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شود.

منبع: تاس

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، ولادیمیر پوتین
خبرهای مرتبط
آغاز دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین از هفته آینده
پسکوف: روسیه، چین و آمریکا در حال تدوین دستور کار نشست سه‌جانبه هستند
مسکو: واشنگتن خواستار حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
آخرین اخبار
نشست گروه هفت با محوریت موضوع ایران و اوکراین در رایزنی اروپا با آمریکا
جان‌باختن ۵ فلسطینی در پی ریزش ماسه روی چادر آوارگان غزه
دستور الزیدی برای تحقیق درباره حمله به میدان کورمور
دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست‌وزیر قطر پشت درهای بسته
انصارالله: ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت ۹۱ حمله به یمن انجام داد
فرصت ترامپ به دولتش برای توافق با ایران
اذعان ترامپ به تأثیر جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان
فرماندار منتخب فلوریدا: جنگ با ایران در حال پایان یافتن است
گاردین: ترامپ در تدارک دو سال تقابل با اکثریت دموکرات کنگره است
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
حماس: اسرائیل مانع ورود تجهیزات اسکان و بازسازی به غزه می‌شود
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
ترامپ: نتایج انتخابات «گامی رو به عقب» برای آمریکا بود
۲۱ کشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در غرب آفریقا
فرانسه از حضور اروپایی‌ها در مذاکرات صلح اوکراین خبر داد
رویترز: شکست جمهوری‌خواهان، جنبش ماگا را بر سر دوراهی بقا قرار داد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان
لهستان تیراندازی کراکوف را «اقدام تروریستی» طبقه‌بندی کرد
پسکوف: روسیه، چین و آمریکا در حال تدوین دستور کار نشست سه‌جانبه هستند
لفاظی کاتس: مأموریت اسرائیل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است
تایوان دومین محموله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۶ را از آمریکا تحویل گرفت
تلگراف: مکرون پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد
حماس: محاصره اسرائیل، رنج فلسطینیان در سیل غزه را تشدید کرده است
نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برق خارجی خود را از دست داد
روسیه: اتحادیه اروپا اهرم فشار خود علیه مسکو را از دست داده است
ائتلاف حاکم در انتخابات سراسری نیوزیلند اکثریتی شکننده به دست آورد
گزارش‌ها از آسیب دیدن برج آرامکو در حمله یمن به ریاض
بحران هرمز تکرار درس تاریخی سوئز؛ آشکار شدن محدودیت قدرت آمریکا