سید محمد طباطبایی، مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال خبر داد و گفت این آیین‌نامه توسط سازمان لیگ به کلیه باشگاه‌های لیگ برتر ابلاغ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طباطبایی در تشریح جزئیات این آیین‌نامه اظهار داشت: این سند با نگاهی به استاندارد‌های بین‌المللی و با توجه به نیاز‌های بومی تدوین شده و گامی بلند در مسیر ساختاریافتگی و نحوه مدیریت کانون‌های هواداری فوتبال به شمار می‌رود.

وی هدف از تدوین این آیین‌نامه را نظام‌مند کردن فعالیت‌های هواداری در فوتبال کشور و ایجاد ساختاری شفاف، قانونی و مستدل عنوان کرد و افزود: این آیین‌نامه مفاد جامع و دقیقی درباره نحوه تشکیل، فعالیت و ساختار اجرایی مجمع‌های هواداری ارائه می‌دهد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، نحوه دقیق تشکیل مجمع‌ها و هیأت مدیره‌ها بر اساس اصول تشکیلاتی و دموکراتیک را یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه دانست و تصریح کرد: بر این اساس، فعالیت‌های هواداران از حالت پراکنده خارج شده و دارای چارچوب قانونی مشخص خواهد بود.

به گفته وی، مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص بودجه در مجمع‌های هواداری با رعایت شفافیت کامل و تحت نظارت مستقیم هیأت مدیره انجام می‌شود و تعاملات میان مجمع، هیأت مدیره و نهاد‌های مرتبط به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حفظ استقلال فعالیت‌های هواداری، از تداخل وظایف و سوءمدیریت جلوگیری شود.

طباطبایی با اشاره به واگذاری کلیه مسئولیت‌های این کانون‌ها به باشگاه‌های فوتبال گفت: از این پس باشگاه‌ها در قبال رفتار هواداران خود در تمامی مسابقاتی که میزبان یا میهمان هستند، در چارچوب این آیین‌نامه پاسخگو خواهند بود.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های غیررسمی به یک ساختار قانونی و سازمان‌یافته تبدیل خواهد شد و کانون هواداران فوتبال در ایران از این پس باید فعالیت‌های خود را تحت چارچوب‌های قانونی و با ساختاری مشخص و ذیل اهداف و سیاست‌های همان باشگاه ادامه دهد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با تأکید ویژه بر «تشکیلاتی بودن» فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: این کانون‌ها برخلاف گذشته که بعضاً بدون ساختار و تشکیلات فعالیت می‌کردند، اکنون با ساختار و چارچوب مشخص برای نحوه فعالیت و مدیریت بودجه و یک ساختار اداری و قانونی روبه‌رو هستند. در این آیین‌نامه، نحوه تخصیص بودجه و مدیریت منابع مالی در راستای توسعه پایدار فرهنگ هواداری به وضوح دیده و اقدامات و پیوست‌های فرهنگی برای هر رقابت با شفافیت کامل پیش‌بینی شده است تا تحولی عظیم را در فرهنگ هواداری شاهد باشیم.

وی این آیین‌نامه را زمینه‌ساز مسئولیت‌پذیر شدن هواداران در قبال رفتار‌های خود در رقابت‌های فوتبال و افزایش میزان پاسخگویی مدیران در برابر رفتار هواداران‌شان دانست.

طباطبایی در پایان خواستار همکاری کلیه باشگاه‌های لیگ برتر با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در اجرایی کردن این آیین‌نامه شد.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، باشگاه های لیگ برتری
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