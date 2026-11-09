رانش زمین در محدوده گنجه رودبار در جاده قدیم امامزاده هاشم به رشت سبب مسدود شدن بخشی از این محور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: بارش شدید باران در جاده قدیم امامزاده هاشم در محدوده گنجه سبب رانش زمین در این منطقه شده است و این محور فعلا یک طرفه است و نیرو‌های راهداری در تلاشند تا مسیر را بازگشایی کنند.

او همچنین با اشاره به بارش برف پاییزی در برخی از مناطق کوهستانی گیلان افزود: با وجود بارش برف در حال حاضر تمام محور‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از مردم و مسافران خواست برای تردد در جاده‌های برفگیر و راه‌های کوهستانی استان، حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مرادی افزود: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردم در خصوص وضعیت هوا و ترافیکی کلیه محور‌های مواصلاتی استان گیلان و محور‌های ارتباطی استان‌های مجاور است.

منبع: صداوسیما