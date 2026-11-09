رانش زمین در محدوده گنجه رودبار در جاده قدیم امامزاده هاشم به رشت سبب مسدود شدن بخشی از این محور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: بارش شدید باران در جاده قدیم امامزاده هاشم در محدوده گنجه سبب رانش زمین در این منطقه شده است و این محور فعلا یک طرفه است و نیرو‌های راهداری در تلاشند تا مسیر را بازگشایی کنند.

او همچنین با اشاره به بارش برف پاییزی در برخی از مناطق کوهستانی گیلان افزود: با وجود بارش برف در حال حاضر تمام محور‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از مردم و مسافران خواست برای تردد در جاده‌های برفگیر و راه‌های کوهستانی استان، حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مرادی افزود: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردم در خصوص وضعیت هوا و ترافیکی کلیه محور‌های مواصلاتی استان گیلان و محور‌های ارتباطی استان‌های مجاور است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: بارش باران شدید ، رانش زمین
خبرهای مرتبط
خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل به شرق گیلان
بر اثر رانش زمین؛
راه ارتباطی ۴۰ خانوار روستای شیله وشت تالش قطع شد
بارش باران در گیلان و هشدار سطح نارنجی هواشناسی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهر باران‌های نقره‌ای میزبان ۸ شهید گمنام
مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم
رانش زمین در محدوده گنجه رودبار؛ بخشی از جاده مسدود شد
آخرین اخبار
رانش زمین در محدوده گنجه رودبار؛ بخشی از جاده مسدود شد
مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم
شهر باران‌های نقره‌ای میزبان ۸ شهید گمنام
ساخت راه آهن رشت – آستارا شتاب می‌گیرد
کشف ۲۸۷ خودروی احتکاری به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در رشت
جلوگیری از فعالیت کافه‌رستوران‌های متخلف در فومن
جمع آوری ۳ تن گونه مهاجم سنبل آبی از تالاب و آبگیر‌های آستارا
سرریز شدن آب از پل آب‌نمای لوشان؛ هشدار تردد صادر شد
بهبود وضعیت ذخایر سوخت کشور نسبت به سال گذشته
هشدار سطح قرمز دریایی در سواحل گیلان