درباره وضع جوی مازندران در ۲۴ ساعت آینده، هشدار نارنجی و درباره وضع دریا، هشدار قرمز دریایی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران با اعلام ورود سامانه بارشی گسترده، امروز دوشنبه از غرب به استان، گفت: کاهش دما، رعد و برق و وزش شدید باد بارش باران خواهیم داشت.

او با اشاره به صدور هشدار نارنجی وضع هوا در استان، افزود: بارش‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، به صورت برف پیش بینی می‌شود و رانندگان‌ی که قصد تردد دارند نکات ایمنی را رعایت کنند و تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، این شرایط جوی می‌تواند سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، کاهش دید، خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و همچنین ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی شود.

🔹 از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند.

🔹 از تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی پرهیز کرده و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

🔹 از هرگونه فعالیت کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر خودداری کنند.

🔹 از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت، درختان فرسوده و تابلو‌های تبلیغاتی در زمان وزش باد خودداری کنند.

🔹 نسبت به استحکام‌بخشی و ایمن‌سازی سازه‌های موقت و تجهیزات مستقر در فضای باز اقدام کنند.

همچنین از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان درخواست می‌شود ضمن حفظ آمادگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، نسبت به پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نقاط حادثه‌خیز و محور‌های کوهستانی اقدام کرده و آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

تأکید می‌شود رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدار‌های صادرشده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی و حفظ جان شهروندان داشته باشد.

پرهیز از تردد‌های غیرضروری، محدود کردن تردد‌های شبانه و خودداری از اسکان، توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، مقاوم سازی سازه‌های موقت و کم‌مقاومت در برابر وزش باد و تمهیدات لازم را برای مقابله با کاهش محسوس دما از دیگر توصیه‌ها در وضع نارنجی هواشناسی است.

حمیدی همچنین با بیان اینکه دریا امروز طوفانی است اعلام کرد: هشدار وضع قرمز دریایی در مازندران صادر شده است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

او گفت: پرهیز از فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناورها، پرهیز از تردد همه شناور‌ها در دریا، پرهیز از ورود و خروج شناور‌ها در بنادر، برنامه ریزی مناسب برای کنترل فعالیت سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجه به خسارات احتمالی در شرایط قرمز دریایی توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه دریا از فردا با کاهش موج همراه خواهد بود، افزود: این سامانه بارشی از ظهر فردا به تدریج از استان خارج خواهد شد و از چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری با افزایش دما خواهد بود، اما از چهارشنبه شب و پنجشنبه همراه با سامانه سوم بارشی با جریان شمالی، بارندگی پراکنده در استان خواهیم داشت.

حمیدی همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ درجه سانتیگراد بود و گلوگاه با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران