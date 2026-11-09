باشگاه خبرنگاران جوان - خورشید گزدرازی رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با تشریح آخرین وضعیت مبادلات تجاری دو کشور اظهار داشت: با وجود تحولات و محدودیت‌های تجاری موجود، مبادلات تجاری ایران و قطر در ماه‌های اخیر استمرار داشته و صادرات کالا به این بازار طی ۳ تا ۴ ماه گذشته فعال بوده است.

گزدرازی با اشاره به اینکه مواد غذایی، میوه و تره‌بار، مصالح و کالا‌های ساختمانی و محصولات معدنی از جمله اقلام صادراتی ایران به قطر هستند، افزود: تنها از استان بوشهر، روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ کانتینر یخچال‌دار به مقصد قطر صادر می‌شود که این رقم نشان‌دهنده تداوم فعالیت تجاری در این مسیر است.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بخشی از کالا‌های موردنیاز ایران نیز به‌صورت محدود از قطر تأمین شده‌اند، توضیح داد: در مقاطعی برخی کالا‌ها از جمله خودرو و محموله‌های کانتینری با توجه به شرایط به بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر وارد شده‌اند؛ هرچند حجم این واردات در حدی نبوده که بخش قابل‌توجهی از نیاز وارداتی کشور را پوشش دهد.

وی با تأکید بر استمرار ارتباط تجاری دو کشور، قطر را از معدود مسیر‌هایی دانست که مبادلات ایران با آن به‌صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شود و به گفته او، این ویژگی ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش صادرات ایران به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بوشهر همچنین از ظرفیت بازار قطر برای صادرات مجدد محصولات ایرانی خبر داد و رفع مشکل روادید را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های فعلی فعالان اقتصادی برای توسعه روابط تجاری دانست و تصریح کرد: با وجود فعال بودن مسیر صادرات، ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد که استفاده از آنها به تسهیل رفت‌وآمد تجار و بازرگانان وابسته است.

گزدرازی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های تجاری تأکید کرد و گفت: حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد‌ها می‌تواند به معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور، شناسایی خریداران جدید و توسعه بازار محصولات ایرانی کمک شایانی کند.