باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمرب تیم ملی فوتبال ایران اسامی ۲۹ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی و بازی‌های فیفا دی اعلام کرد و ۱۰ غایب بزرگ در این فهرست وجود دارد.

اسامی غایبان به شرح زیر است:

مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، روزبه چشمی، رامین رضاییان، مهدی قایدی، احسان حاج صفی، سید حسین حسینی، علیرضا جهانبخش و سامان قدوس، غایبان بزرگ لیست جدید تیم ملی هستند.جالب این است که در این فهرست شجاع خلیل زاده نیز از تیم ملی فوتبال خط خورد.

اسامی تیم ملی فوتبال برای دیدار‌های دوستانه با عراق و فلسطین:

سید پیام نیازمند، حبیب فرعباسی، محمد خلیفه، ادیب زارعی، علی نعمتی، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، محمد قربانی، سامان فلاح، امین حزباوی، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، جعفر سلمانی، امیرمحمد رزاقی نیا، امید نورافکن، جواد حسین‌نژاد، سعید عزت‌اللهی، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، افشین صادقی، امیرحسین فارسی، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده، محمد مهدی محبی، سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری.