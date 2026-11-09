باشگاه خبرنگاران جوان - همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ماجرای حملات سایبری در اروپا دارد بیخ پیدا می‌کند!

موج هشدار‌های بمب‌گذاری در هواپیما‌ها و فرودگاه‌ها هم که بسیاری از پرواز‌ها را لغو کرد، مزید بر علت شده تا اروپایی‌ها به فکر چاره بیفتند. دو روز پیش «کریشتوف گاوکوفسکی» معاون نخست‌وزیر لهستان هشدار داد اروپا باید باور کند که یک جنگ دیجیتال در گرفته و بمب‌های دیجیتال همه کشور‌های اروپایی را تهدید می‌کنند.

جنگ خاکستری

البته لهستانی‌ها فعلاً در عالم سیاست با روسیه سرشاخ شده‌اند و معتقدند خودشان در خط مقدم جنگ قرار دارند و گوشت دَم توپ جنگ دیجیتال و غیردیجیتال هستند و هشدارهایشان هم در همین راستاست. ولی واقعیت این است که نمی‌شود سلسله حملات سایبری و تهدید‌های اخیر را فقط به حساب هکر‌های معمولی یا سوءاستفاده‌کنندگان از هوش مصنوعی دانست.

بی‌بی‌سی درباره تهدید بمب‌گذاری در هواپیما‌ها نوشت: «خیلی‌ها بر پایه شواهد غیرمستقیم استدلال می‌کنند که این رویداد، به احتمال زیاد نمونه دیگری از «جنگ ترکیبی»، «جنگ در منطقه خاکستری» یا «اقدامات زیر آستانه جنگ» است؛ اقداماتی که به زیرساخت‌ها یا جامعه یک کشور آسیب می‌زنند، اما معمولاً ناشناس، قابل انکار و در سطحی پایین‌تر از آن هستند که ماده ۵ پیمان ناتو یعنی اصل دفاع جمعی را فعال کنند و درنتیجه واکنش غرب را در پی داشته باشند».

در تحلیل‌هایی از این دست معمولاً انگشت اتهام به سمت روسیه گرفته می‌شود و استدلالشان هم نوشته‌های برخی وبلاگ‌نویسان روسی است که گفته‌اند: «اگر پهپاد‌های اوکراینی فرودگاه‌های روسیه را ناامن کرده‌اند و تحریم‌ها مانع دسترسی شرکت‌های هواپیمایی روسیه به حریم هوایی اروپا شده‌اند، پس چرا کشور‌های غربی نباید همان هزینه را بپردازند؟».

در حملات سایبری به یخچال‌ها و فریزر‌ها یا بانک‌های خون نیز گمانه‌زن‌های غربی سعی دارند سرنخ ماجرا را به روسیه، کره شمالی یا حتی چینی‌ها ربط بدهند. معاون نخست‌وزیر لهستان هم در همین راستا می‌گوید: «بیایید صریح صحبت کنیم: در اروپا جنگی دیجیتال جریان دارد.برخی کشور‌ها مانند لهستان در خط مقدم این جنگ قرار دارند، در حالی که کشور‌های دیگر هنوز به این جبهه نرسیده‌اند؛ اما نوبت آنها هم خواهد رسید».

«کریشتوف گاوکوفسکی» اصلاً موافق نیست که درباره این حملات از اصطلاح «جنگ ترکیبی» استفاده کنیم.

او معتقد است سران اروپایی نباید چشمشان را به روی این ماجرا ببندند و باید باور کنند که جنگی مدرن و مبتنی بر هوش مصنوعی در گرفته و می‌تواند حیثیت و موجودیت کشور‌های اروپایی را تهدید کند. هرچند شما می‌توانید رگه‌هایی از زیاد کردن پیاز داغ ماجرا را در سخنان این مقام لهستانی ببینید، اما تحلیل‌های کارشناسان در انگلستان و چند کشور اروپایی دیگر هم این است که اگرچه نمی‌توان مدرک درست و حسابی درباره اینکه روس‌ها جنگ و بمباران دیجیتال اروپا را آغاز کرده‌اند، پیدا کرد، اما واقعیت این است که کشور‌های اروپایی با توجه به وضعیت موجود باید به فکر چاره باشند و پیش از اینکه به فکر مقابله به مثل با روسیه یا هر دولت دیگری بیفتند، امنیت سایبری‌شان را بالا ببرند.

«گاردین» از قول کارشناسان می‌نویسد: تهدید‌های سایبری دارد روز به روز پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ پیام این مسئله برای اروپا چیست؟ آیا امکان یک تهدید آخرالزمانی وجود ندارد؟ مثلاً در همین زمستان یکباره کل شبکه برق یک کشور از کار بیفتد یا سیستم تجارت مورد حمله سایبری قرار بگیرد!

منبع: روزنامه قدس